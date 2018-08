Puig signa un conveni entre la Generalitat i els gremis, carrers i convents organitzadors del 54 Sexenni de Morella

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Puig destaca “la lleialtat dels ciutadans” amb les seues arrels a la celebració de les festes valencianes.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat “la lleialtat dels ciutadans” amb les seues arrels a la celebració de les festes valencianes. Unes festes monumentals que, en paraules del president, representen “la vitalitat del poble valencià”.

Així s’ha expressat el cap del Consell a l’Ajuntament de Morella, on ha signat un conveni entre la Generalitat i els gremis, carrers i conventets organitzadors del 54 Sexenni de Morella. Un conveni, ha explicat Puig, per tal de visibilitzar l’esforç del la ciutadania durant l’organització d’aquest “gran actiu” dels valencians.

El president ha assenyalat que l’acord, que constarà d’ajudes econòmiques, materialitza la voluntat del Consell per donar suport als organitzadors ja que, com ha incidit Puig, el Sexenni és “una festa de la societat civil, no institucionalitzada”.