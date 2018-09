Puig subratlla que la Generalitat col·laborarà amb el Govern per a recuperar el ‘temps perdut’ i apostar per la ciència

Connect on Linked in

El president confia que els pròxims Pressupostos Generals de l’Estat contribuïsquen a donar “més vida” a l’activitat científica

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha mostrat la disposició de l’Administració autonòmica a col·laborar amb el Govern d’Espanya en la recuperació del “temps perdut” per a apostar per la ciència, i ha qualificat de “extraordinàriament encertada” la creació d’un Ministeri específic per a aquest camp.

Puig s’ha pronunciat així durant la inauguració a València de la Casa de la Ciència i delegació del Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC) a la Comunitat, on ha expressat que aquesta nova seu permetrà “incentivar” de forma conjunyeix l’activitat d’aquesta institució. A l’acte també han assistit el ministre de Ciència, Innovació i Universitats, Pedro Duc, i el conseller d’Educació, Recerca, Cultura i Esport, Vicent Marzà.

El cap del Consell, que ha recordat la seua aposta per un pacte per la ciència, ha explicat que és “fonamental passar de les paraules als fets”, i ha assenyalat que té “molta confiança” en els pròxims Pressupostos Generals de l’Estat. Tal com ha subratllat, el territori valencià necessita “més oxigen per a donar-li més vida a una eina essencial” com és la científica.

En aquest sentit, el president de la Generalitat ha afirmat que la “ciència i la raó són l’únic instrument de civilidad” i que, per açò, s’han de “generar les màximes sinergies possibles” perquè evitar que es perda “la visió que el futur passa per tenir els valors de la Il·lustració en primera línia”, un treball que, segons ha reconegut Puig, volen realitzar “al costat del ministre de Ciència i el CSIC”.

El cap de l’Executiu valencià ha sostingut que, per a la Comunitat, el CSIC és “alguna cosa ben especial”, per la qual cosa ha destacat que la Casa de la Ciència, que compta amb un espai d’1.300 metres quadrats en ple centre històric, és “una bona notícia per a la visibilitat” d’aquesta àrea del coneixement.

“La societat valenciana serà una miqueta millor a partir d’avui i ho serà cada vegada més en funció que la ciència siga determinant en la nostra acció política i en la nostra vida”, ha prosseguit Puig, després d’assegurar que, en un moment com l’actual, en el qual s’estan posant en qüestió els valors de la Il·lustració, “és més necessària que mai la reivindicació de la ciència”.

L’objectiu de la nova seu i Casa de la Ciència del CSIC és el de convertir-se en un aparador que reflectisca les activitats de divulgació i les recerques de l’organisme científic a nivell estatal però també autonòmic, ja que compta amb onze instituts a la Comunitat Valenciana, vuit d’ells mixts amb universitats i organismes públics valencians.

A més, el president ha visitat l’exposició ‘Art Rupestre en el Mediterrani: 20 aniversari de la Declaració de Patrimoni Mundial de l’Art Rupestre’, que exhibeix una col·lecció de calcs i làmines representatius de l’art rupestre llevantí desenvolupada pel Museu Nacional de Ciències Naturals del CSIC.