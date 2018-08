Un Punt Violeta en les Festes Patronals de Picassent

Print This Post

L’Ajuntament reprèn a Campanya ‘Per unes festes sense agressions sexistes’.

L’Ajuntament de Picassent reprén la Campanya ‘Per unes festes sense agressions sexistes’, iniciada al mes de juliol, i que comptarà aquesta vegada amb un Punt Violeta des del qual es realitzaran tasques de prevenció i atenció davant possibles situacions d’abús o agressions sexuals.

El Punt Violeta estarà operatiu els dies 31 d’agost, 1, 7 i 8 de setembre, des de les dotze de la nit fins a l’acabament de les actuacions.

S’ubicarà a la Plaça Europa on es duran a terme el major nombre d’actuacions. Allí un grup de professionals realitzaran funcions de sensibilització, prevenció, informació i assessorament en cas de situacions d’assetjament, abús o agressió sexual.

A més, s’oferirà informació al voltant de la Regidoria d’Igualtat: els serveis que ofereix, on es troba ubicada, a més de visibilitzar la resta de serveis del municipi implicats en l’atenció i acompanyament de dones que pateixen situacions de violència.

L’Ajuntament, per a la instal·lació del Punt Violeta, ha comptat amb el suport de la Mancomunitat de l’Horta Sud, amb qui ha signat un Conveni de cessió de la carpa per a un període de quatre anys, al llarg del qual el consistori picassentí podrà fer ús de la mateixa per a la promoció de la igualtat i la prevenció de tot tipus de violència contra les dones.