Rafelbunyol inicia la segona fase de renovació del poliesportiu amb ajuda de la Diputació

En opinió del president de la Diputació, Jorge Rodríguez, que ja va visitar l’espai esportiu de Rafelbunyol en la primera fase de renovació, “és una satisfacció veure com les inversions provincials estan arribant a les veïnes i els veïns beneficiant la seua qualitat de vida i fomentant hàbits de vida saludables, com és el cas d’aquestes millores que s’estan realitzant en les instal·lacions esportives municipals”.

Les ajudes, que van ser aprovades en el ple de la corporació provincial abans que acabara l’any, serviran per a cobrir la pista esportiva i executar el local social. Segons l’alcalde de Rafelbunyol, Francisco López, gràcies a aquestes obres “es va a poder jugar a bàsquet, handbol o futbol sala en qualsevol condició climàtica, ja siga a ple sol o amb pluja, i això suposa un gran avantatge per als diferents clubs i associacions esportives que fan ús de l’ella”.

A més, explica, la creació de la Llar Social, no solament possibilitarà que s’estrenyen els vincles entre els col·lectius d’esportistes, sinó que “cobrirà la manca existent d’un àrea de descans en la zona”. L’alcalde, també responsable de l’àrea d’Esports, ha agraït el suport de la Diputació de València per a “fer possible aquest projecte important per a Rafelbunyol”.

Aquesta segona actuació es suma a la primera, també duta a terme amb fons provincials, que va visitar fa uns mesos el president Jorge Rodríguez. Una primera fase d’obres en la qual, a través del pla d’Inversions Financerament Sostenibles (IFS), es va fer una nova pista poliesportiva, es van millorar els frontons, es van condicionar els vestuaris i les graderies del poliesportiu, es va habilitar un camp de futbol 7 i es van reformar els accessos.