Recta final de les reparacions del gimnàs esportiu

La propera setmana està previst que torne a funcionar amb normalitat el gimnàs de la piscina.

Les instal·lacions del gimnàs han sigut les més afectades per la pluja del passat 16 de novembre, que va deixar una infraestructura impossible d’utilitzar i insegura per als usuaris.

Des del mateix dilluns posterior a les inundacions la Regidoria d’Esports, treballa per a poder recuperar els desperfectes patits i restablir el servei.

La regidora d’Esports, Aida Ginestar, ha manifestat: “Sabem les molèsties ocasionades i per això hem buscat alternatives per als socis i abonarem la part corresponent al temps en què no han pogut gaudir del servei”.

Les tasques de reparació han suposat:

Netejar el fang i retirar el parquet afectat a tota la superficie del gimnàs.

Eixugar la zona afectada abans de substituir de nou el sòl per pintura especial per a paviment esportiu.

Instal·lar moqueta en les zones dedicades a pes.

Reforma estructural de reforç de les arquetes inferiors per a evitar que entre aigua quan hi ha una pujada del nivell freàtic.

Pintar totes les parets.

Substituir el recobriment de fusta dels pilars.

Canviar la instal·lació elèctrica.

Reparar les màquines danyades.

Com ja s’anunciava la passada setmana les persones abonades del gimnàs amb inscripció prèvia en la piscina coberta podran assistir, de manera gratuïta, a sessions de CONDICIONAMENT FÍSIC en la sala de la piscina coberta i en la sala del Camp d’Esports Venècia, amb els horaris següents:

Sala de la piscina coberta: dimarts, dijous i divendres de 18 a 19 hores.

Sala del Camp d’Esports Venècia: dilluns i dimecres, de 9:30 a 10:30 hores.