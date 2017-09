Recta final de les Festes Majors de l’Alcúdia

El dijous, 7 de setembre, l’Alcúdia enceta la recta final de les seues Festes Majors 2017 amb la celebració de la tradicional Entrà de la Mare de Déu de l’Oreto, patrona del poble. El festeig començarà a les 6.30 de la vesprada a l’Hort de Manus i finalitzarà a la Plaça del País Valencià on els personatges del Pregoner, el Pelegrí de Montagut i Maria, interpretats per Francesc Fuertes Montolio, Luis Miguel Moreno Calleja i Esther Fuertes Montolio, realitzaran l’Acte de Donació de la Imatge de la Verge on recitaran els parlaments escrits per Inocenci Signes, i que cada any, des de 1955, emocionen a tots els alcudians i alcudianes.

A l’Entrà, a més dels personatges, participaran els porta-penons (que enguany seran Clàudia Navarro, Alejandro Machi, Iván Martínez i Anais Ruano, del col·legi Les Comes), els cabuts i gegants, les comparses de Pastorets, Els Negrets, tabaleters i dolçainers, la Carxofa, els Tornejants i Dansadors, els Arquets, Grups de Dansa i, per a tancar, sonaran els pasdobles amb la música de la Filharmònica Alcudiana.

Ja el dia 8 de setembre, dia de la festivitat de la Mare de Déu de l’Oreto, patrona de la localitat, la pólvora serà la protagonista. La regidora de Festes Oreto Trescolí, junt amb l’alcalde de l’Alcúdia Andreu Salom, i els pregoners d’enguany, Ximo Martínez Ortiz i Joan Martín Gallur, prendran foc a la ja tradicional Traca Quilomètrica. Amb el seu itinerari de costum, la traca començarà a la Plaça del País Valencià i recorrerà distints carrers del poble fins arribar al col·legi Batallar, on s’encendrà una monumental i tronadora mascletà. I, a la nit, es dispararà el Castell de Focs d’Artifici que, per primera vegada, no tancarà les Festes Majors.

I és que enguany, el Festers 2017 “A Foc Seguit” de l’Alcúdia han volgut estirar la festa un dia més, fins al dissabte 9 de setembre, quan tindrà lloc el Campionat de Bàsquet “Memorial Paco Gimeno”, la divertida i sorollosa Cavalcada del Pito i, com a punt i final, l’emblemàtica Nit de Disfresses.