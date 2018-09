La Regidoria de Sanitat de Paiporta intensifica la lluita contra el mosquit tigre

Connect on Linked in

La Regidoria de Sanitat de l’Ajuntament de Paiporta ha portat a terme en els últimes dies tractaments extra en els focus de cria del mosquit tigre detectats a la localitat. Després dels avisos rebuts de banda de la ciutadania, l’empresa concessionària del servei de control de plagues ha actuat sobre les zones sensibles on crien aquests insectes per a evitar la seua reproducció.

Aquests tractaments estan contemplats en el contracte de prestació de servei de control de plagues. Hi ha actuacions periòdiques fixes per a totes les plagues que afecten a una localitat com Paiporta i, a més, es porten a terme accions extra en cas de repunt d’alguna plaga en concret. Amb les pluges de les últimes setmanes, i gràcies a la col·laboració ciutadana, s’ha observat una major incidència dels mosquits. Per això, i després de l’avís de l’àrea de Sanitat de l’Ajuntament, operaris de l’empresa que dóna el servei han pres les mesures oportunes en aquests casos.

El protocol per a combatre el mosquit tigre marca que allò més efectiu és exterminar les larves en els llocs on crien, especialment als embornals i punts de la xarxa d’abastiment i de pluvials on es queda estancada l’aigua. Tot i això, els estudis demostren que més de la meitat dels focus de cria dels mosquits tigre es troben a domicilis particulars i propietats privades.

En aquest sentit, cal seguir les recomanacions de la Conselleria de Sanitat, és a dir, vigilar qualsevol acumulació d’aigua de poca profunditat en canals, tests, poals o, fins i tot, en els abeuradors de tot tipus de mascotes. A la pàgina web municipal hi ha una guia de consells per a contribuir a la lluita contra el mosquit tigre.

A més, s’informa a la població que es poden dirigir a l’àrea de Sanitat de l’Ajuntament a través del registre d’entrada per a notificar incidències o repunts de qualsevol tipus de plaga. Amb el registre, el personal tècnic del departament té localitzada a la persona que ha donat l’avís, i la zona on s’ha detectat la incidència. D’aquesta forma es pot realitzar una actuació més efectiva i ajustada a les necessitats de cada cas.