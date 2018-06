La Regidoria de Serveis Públics continua amb la campanya informativa, a peu de carrer, sobre el contenidor marró per a reciclar matèria orgànica

Connect on Linked in

Alzira, 18 de juny de 2018 – Des de la Regidoria de Serveis Públics es posa en marxa una nova fase dins de la campanya de reciclatge orgànic, esta vegada a la zona del parc Pere Crespí. Recordem que inicialment ja es van realitzar en les zones del parc de l’Alquenència/carrer Gabriela Mistral, i les avingudes de Sants Patrons i Luís Suñer.

Tal com ja es va informar en les darreres actuacions, esta campanya de reciclatge orgànic és voluntària, per la qual cosa estaran al carrer informadors/educadors mediambientals, des del 19 fins al 22 de juny a les zones on aniran ubicats els contenidors marrons d’orgànica, per tal d’informar de les responsabilitats i obligacions, si vols ser partícip com a voluntari de reciclatge orgànic.

Com a mostra d’agraïment al voluntariat, l’Ajuntament d’Alzira farà entrega d’un poalet marró xicotet per a reciclar al domicili, bosses biodegradables i una clau amb clauer per a poder dipositar la bossa de l’orgànic generat al nou contenidor marró ubicat als llocs habituals, al costat de la resta dels que ja utilitzem per a reciclatge, el groc, verd, blau i gris.

Fernando Pascual, regidor de Serveis Públics, destaca la gran acceptació d’esta campanya, “estem més que contents per la gran acollida que ha tingut, entre la població alzirenya, el contenidor marró. El reciclatge orgànic és un pilar més davant la conscienciació del perquè hem de ser cada vegada més aplicats a l’hora de cuidar el nostre entorn, ser responsables amb la sostenibilitat i fer de la nostra ciutat una ciutat agradable, neta, moderna i que mira cap al futur. A poc a poc, estem incorporant este contenidor marró en els diferents barris i zones de la ciutat, que en un termini de temps, acabarà implantat-se en tots els carrers”.

Si estàs interessat a ser usuari voluntari de reciclatge orgànic, pots sol·licitar informació als educadors mediambientals els dies de campanya informativa a peu de carrer, cridant al telèfon de Serveis Públics 962459259 o a través del correu electrònic serveispublics@alzira.es.