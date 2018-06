Renovació de les voreres i xarxes d’aigua potable en diversos carrers de Paiporta

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El consistori municipal efectua tasques de millora en els carrers Sant Joaquim i Sant Ramón.

La Regidoria d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Paiporta ha iniciat les obres de remodelació de voreres a diferents trams dels carrers Sant Joaquim i Sant Ramón.

Les actuacions en el cas del Carrer Sant Joaquim es porten a terme per tal d’eixamplar la zona de pas de persones i adaptar-la a la normativa vigent, especialment en el que es refereix a l’accessibilitat.

També es renovarà en aquesta via la xarxa d’aigua potable, tant la canalització general com les connexions domiciliàries.

Per altra banda, la renovació de la xarxa d’aigua també es portarà a terme al Carrer Sant Ramón.

La millora de les voreres d’aquest barri fou una de les peticions més reiterades que es registren en algunes de les Trobades amb l’Alcaldessa i l’equip de govern.

S’estima que les diferents actuacions vagen finalitzant en juny, juliol i finalment a principis d’agost.