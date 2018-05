La Ribera Alta s’ompli de futbol amb els tornejos del cap de setmana

Connect on Linked in

Benifaió, Carlet i Guadassuar van celebrar campionats infantils de futbol

Aquest cap de setmana els més menuts van ser els protagonistes del futbol a la comarca. Benifaió, Carlet i Guadassuar van celebrar els seus tradicionals tornejos infantils que van acollir des de les categories Querubí fins Aleví.

El primer cap de setmana del torneig Benifutur va tenir lloc al camp de futbol de Benifaió. Un total de 22 equips van acudir a l’encontre per tal de disputar-se el premi de les categories Prebenjamí i Aleví. Els jugadors i les jugadores i familiars van poder gaudir d’una jornada on el Club Esportiu Benifaió va oferir racions de paella per als assistents, a més de jocs per als més menuts.

El pròxim cap de setmana es disputarà el torneig per a la categoria Benjamí.

Per altra banda, la final del Torneig de Futbol Ciutat de Carlet es va disputar també aquest dissabte al camp Riu Magre. El 30 i 31 de març es va donar per iniciat aquest campionat, on es van presentar equips de totes les categories infantils, des de Querubí fins

Aleví A i B, passant per Prebenjamí A i Benjamí A i B. Al final de la jornada es va fer entrega dels premis als equips guanyadors de cada categoria.

La tradicional Guadacup, organitzada pel Club Esportiu Guadassuar es va celebrar els dies 26 i 27. A l’esdeveniment van acudir 22 escoles de futbol on xiquets i xiquetes de les categories Aleví, Benjamí i Prebenjamí van disputar aquest campionat.

Els més menuts pogueren gaudir d’un cap de setmana ple d’esport, germanor i diversió amb les activitats organitzades pels clubs de futbol de les localitats.