La Ribera forma a un centenar de facultatius d’Atenció Primària en l’abordatge de malalties víriques

L’objectiu és dotar els professionals d’eines actualitzades i coneixements avançats que facen possible el diagnòstic precoç

L’Hospital Universitari de la Ribera està formant, esta setmana, a metges de família en el diagnòstic i tractament de determinades malalties víriques, com les hepatitis B i C i la sida.

Ho fa a través de la ‘I Jornada d’Actualització en hepatitis víriques i malalties de transmissió sexual’, que el centre alzireny acull hui i demà i que preveu reunir, entre les dues sessions, a més de 100 metges d’Atenció Primària. Esta Jornada s’ha organitzat en col·laboració amb la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO).

La major part de les infeccions víriques són diagnosticades des dels centres de salut pels metges d’Atenció Primària; per això el Departament de la Ribera pretén dotar els professionals dels centres de salut d’eines actualitzades i coneixements avançats que els permeten realitzar un diagnòstic precoç del VIH i de les hepatitis B i C.

Estes malalties es caracteritzen per ser fàcilment prevenibles però l’absència de símptomes, en molts casos, i una evolució lenta, afavoreixen el seu contagi, ja que la persona portadora del virus no adopta les mesures profilàctiques adequades per desconèixer que té la malaltia.

En este sentit, cal destacar que estes tres malalties víriques comparteixen la mateixa via de transmissió, a través de l’intercanvi de sang o fluids amb una persona infectada, generalment mitjançant l’intercanvi de material injectable o la pràctica de relacions sexuals sense protecció.

La Jornada s’articula al voltant de diverses meses rodones en les quals s’aborden temes com la necessitat de realitzar una recerca activa de la malaltia des de les mateixes consultes d’Atenció Primària, la interpretació de les anàlisis de sang per diagnosticar estes malalties o els protocols de derivació de pacients entre els centres d’Atenció Primària i les consultes d’Atenció Especialitzada.