Roba negra penjada en els carrers de Cullera recorda a les víctimes de la violència masclista

Els centres educatius de la localitat s’erigixen en la veu que clama contra esta xacra social

Roba negra penjada en el carrer per a recordar a les víctimes de la violència masclista. És una de les accions que ha dut a terme hui la regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Cullera com a homenatge a les dones que han sigut assassinades per raó del seu gènere.

El carrer Nou, en la Vila, ha clarejat este matí amb roba de dol penjada, una forma de cridar l’atenció sobre una xacra que colpeja a la societat i enfront de la qual el consistori està compromés en la seua erradicació.

«Amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones hem volgut simbolitzar a les que no estan amb el negre que representa el dolor de tota la societat. Una forma de seguir agitant consciències, recordar a les que no estan però sobretot recordar-nos als qui seguim estant que el problema està ací i hem de seguir lluitant per a extirpar-lo de la societat», ha assenyalat Francesca Ortiz, regidora de l’àrea d’Igualtat.

Esta ‘performance’ ha sigut el primer acte de la jornada, al que ha seguit la lectura institucional del manifest contra la violència masclista, que ha tingut lloc en l’Auditori Municipal amb l’assistència de la primera tinent d’alcalde, Sílvia Roca.

Després de la reivindicació oficial, xiquetes i xiquets dels centres educatius del municipi han sigut els encarregats de llegir les seues pròpies reclamacions. S’ha demanat un major compromís a les autoritats i més recursos per a fer front a la violència de gènere.

Tampoc han faltat les crítiques a les cançons que transmeten patrons de comportament masclistes o actituds quotidianes com el control de la vida de les parelles.

Ortiz ha explicat que la implicació dels adolescents «és fonamental perquè és en ells en qui tenim dipositada l’esperança de l’erradicació de la violència masclista el dia de demà». Al mateix temps, la regidora ha indicat que «encara ens queda molt treball per fer perquè la lluita no quede solament en un eslògan socialment acceptat, sinó que es traduïsca en un canvi real en patrons i comportaments», ha conclòs.