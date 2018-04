Rodríguez assisteix a la sessió d’entrenament de l’equip espanyol que jugarà la Copa Davis

Print This Post

Els jugadors espanyols, amb Nadal al capdavant, destaquen les bones condicions de la plaça, propietat de la corporació, per a afrontar aquesta eliminatòria que pot acostar a Espanya a la seua sisena Ensaladera.

En tan sols dos dies l’equip espanyol de la Copa Davis s’enfrontarà a Alemanya en la Plaça de Bous de València, en una eliminatòria de quarts que pot acostar a Espanya a la seua sisena Ensaladera.

El President de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, ha volgut desitjar sort als jugadors espanyols després de l’entrenament d’aquest dimarts en la pista de terra batuda de la Plaça de Bous, cedida per la Diputació per a acollir aquest esdeveniment esportiu de repercussió mundial.

Per la seua banda, els jugadors de l’equip espanyol, han coincidit amb el president en la idoneïtat de l’escenari escollit per a aquest encreuament de quarts davant Alemanya, i s’han mostrat convençuts que hi haurà un extraordinari ambient que espentarà a

Espanya cap a les semifinals del torneig.