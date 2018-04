Rodríguez presenta el documenta ‘Espais de pau en temps de guerra’

Print This Post

El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, ha presentat el documental “Espais de pau en temps de guerra” en el centre de la Beneficència. El documental, impulsat per la corporació provincial, pretén recuperar la memòria dels xiquets refugiats durant la guerra.

Aquest treball audiovisual dirigit per Jaume Bayarri està inspirat en el llibre de Vicent Torregrosa ‘República, Guerra Civil i Educació. Xàtiva 1931-1939’.

El documental arreplega l’experiència pedagògica experimental de la Colònia de Bellús, a la qual en 1936, arribaven xiquetes i xiquets procedents de Madrid fugint d’un conflicte recentment iniciat.

La Diputació hi ha col·laborat en el documental amb 20.000 €. En la presentació, el president de la Diputació ha estat acompanyat per les diputades, Rosa Pérez, Mercedes Berenguer, Isabel García i Conxa Garcia, així com el diputat, Voro Femenia.