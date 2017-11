Rodríguez veu les mancomunitats com a eix en la prestació de serveis als municipis més xicotets

El president de la Diputació de València insta a “treballar units per damunt de colors polítics” en el trentè aniversari de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida

La corporació provincial ha invertit més de 13 milions d’euros en la comarca en els dos primers anys de la legislatura

28/11/2017.“Les mancomunitats són un instrument de cohesió i de vertebració comarcal”, ha destacat el president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, en el trentè aniversari de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida. El també alcalde d’Ontinyent ha assenyalat que aquesta entitat “ha permès fer arribar la cultura i l’esport a tota la comarca, promovent el turisme i treballant en prevenció comunitària”.

Jorge Rodríguez ha aprofitat l’ocasió per a destacar les inversions realitzades per la Diputació de València en la comarca, que ascendeixen a 13.244.253 euros en els dos primers anys de legislatura, a través dels diferents programes de la corporació provincial, com els Plans d’Ocupació, amb 716.485 euros; el PPOS, amb 3.304.690,96 euros; el Pla de Camins i Vials, amb 1.099.016 euros; els IFS, amb 5.599.883 euros; i el Fons de Cooperació Municipal, amb 2.524.177 euros de la part de la Diputació.

Així mateix, han arribat a la Mancomunitat de la Vall d’Albaida els 900.000 euros del Pla de Competitivitat Turística engegat al costat de la Generalitat, i els municipis de la comarca podran accedir també a la línia d’actuacions de millora de l’eficiència hídrica anunciada pel propi Rodríguez, amb l’objectiu de combatre la sequera, i les ajudes per al manteniment de línies de transport interurbà deficitàries en la comarca.

Jorge Rodríguez ha destacat “l’esperançador present” de la Mancomunitat, en un moment en el qual “les obres dels diferents plans arriben a tots els municipis sense importar color polític, dotant-los de més autonomia, fent esforços per atendre demandes justes, com la dotació de vehicles adaptats al projecte Trèvol, que depèn de la Mancomunitat, o a la Fundació ADIEM”, ha afegit.

A l’acte de celebració han assistit també el diputat de Mancomunitats i Comarcalització, Voro Femenia; la consellera de Justícia, Gabriela Bravo; els directors generals d’Habitatge i Administracions Públiques, Rebeca Torró i Toni Such; càrrecs de l’entitat, encapçalats pel seu president, Vicent Gomar, així com alcaldes i regidors dels 34 municipis de la comarca.