Ruta de la Tapa en les Festes Majors de l’Alcúdia 2018

Connect on Linked in

L’Ajuntament de l’Alcúdia, a través de la regidoria de Comerç, presenta la campanya “La Ruta de la Tapa” amb la col·laboració dels Festers Tot d’Un Glop i els hostalers de l’Alcúdia.

De l’1 al 8 de setembre, alcudians i visitants podran gaudir de l’oferta de tapa i beguda per 2 euros en 15 bars i restaurants de l’Alcúdia, a més de participar en el concurs de 15 premis de 30 euros, aconseguint el segell de 8 dels 15 locals participants.

L’horari mínim del “tapeo” serà de 4 hores diàries: de 12 a 14 al matí i de 6.30 a 8.30 a la vesprada, i la beguda que acompanya la tapa podrà ser un quinto de cervesa, una copa de vi o aigua. Aquelles persones que aconsegueixin els 8 segells necessaris per a entrar en el sorteig podran també votar la tapa que més els haja agradat.

Els participants de la Ruta de la Tapa de Festes 2018 són: Pita Pita, l’Oficina, La Cultura, La Piscina, La Llar Social,Hawk, Gal·la Placídia, Tasca laPallisa, La Mareta, La Picaeta de Malu, Mini Bar, 5 in 5, Racó de Rafa, Cal Carri i Nou Ambient. En l’edició de l’any passat, el Primer premi del jurat se’l va endur La Cultura, el Segon premi del jurat i premi a la tapa per votació popular va ser per al Bar Andreu, que enguany no participa, i el Tercer premi del jurat per al 5 in 5.