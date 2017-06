S’alça la suspensió de la concessió de terrasses .

Els establiments que ho desitgen podran sol·licitar una autorització temporal fins que entre en vigor la nova ordenança

El Ple Municipal va aprovar ahir permetre l’atorgament de llicències d’instal·lació de taules i cadires en terrasses, autoritzacions que estaven suspeses amb motiu de la redacció i tramitació d’una nova ordenança reguladora de l’ocupació de l’espai públic. El regidor d’urbanisme, Vicent Albelda, va explicar que la proximitat de l’època estival feia necessari alçar la suspensió i possibilitar la instal·lació de terrasses per afavorir l’activitat comercial dels establiments d’hostaleria i restauració de Carcaixent.

D’esta manera, els negocis que disposen de llicència de funcionament i desitgen posar taules i cadires en la via pública, podran sol·licitar una autorització temporal que tindrà una durada màxima de tres mesos, prorrogables en el cas que no haguera entrat en vigor la nova ordenança. Quan ésta entre en vigor, els interessats hauran de demanar una nova autorització que se subjectarà a les normes que s’especifiquen en el text.

La nova ordenança d’ocupació de la via pública té com a objectiu regular la instal·lació de carpes, castells unflables, taules, cadires o la celebració d’actes privats en el carrer, donat l’elevat nombre de sol·licituds que es presenten, i que no estan regulats en l’ordenança actual. Com els treballs d’elaboració requerien un temps per al seu estudi i uns terminis per a la tramitació, el passat mes de juliol es va aprovar per part del Ple Municipal suspendre les autoritzacions de noves ocupacions que puguen dificultar o impedir l’aplicació futura de l’ordenança.

Vicent Albelda, regidor d’urbanisme va voler destacar que l’arribada del bon temps i les terrasses «van pràcticament de la mà», per la qual cosa «no tenia cap sentit posar entrebancs als comerciants que desitjaven posar taules i cadires en els seus negocis ja que això suposa