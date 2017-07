SanitatSolsUna alerta: “La Generalitat no podrá mantener el Hospital de La Ribera ni los sueldos actuales”

La asociación recuerda que el Gobierno valenciano “debe más de 200 millones a farmacias, y colectivos vulnerables como los enfermos mentales, las guarderías, discapacitados así como profesores de la concertada y proveedores denuncian impagos hace meses”

Alzira, 27 de julio de 2017.- La asociación de profesionales y ciudadanos que defiende el modelo Alzira y el Hospital de La Ribera, SanitatSolsUna, ha alertado hoy sobre la “precaria situación” de las arcas del Gobierno valenciano ante la anunciada reversión del departamento de salud de La Ribera. “La Generalitat valenciana no podrá mantener ni las instalaciones, ni el equipamiento técnico, y mucho menos, los sueldos de los profesionales que actualmente trabajan en este departamento”, ha alertado la asociación.

SanitatSolsUna asegura que “casi todos los días aparecen en los medios de comunicación denuncias de todo tipo de colectivos, organismos e instituciones afectados por los impagos del Consell”. “En los últimos días hemos sabido que el Gobierno valenciano debe más de 200 millones a las farmacias, que los retrasos en los pagos han dejado a 300 enfermos mentales sin programas de reinserción y talleres de empleo, y que los empleados de los centros de menores recuerdan a las autoridades que los niños necesitan comer”.

Pero además, colectivos como los profesores de la enseñanza concertada han denunciado retrasos de más de seis meses en los pagos y acaba de hacerse público cuánto tardan en pagar las comunidades autónomas a sus proveedores, y el Gobierno valenciano tarda el doble que la media. “Si la media de las regiones es el pago a los 23 días, en la Comunidad Valenciana pagan a 53 días, sobrepasando por mucho los 30 días establecidos como tope e incumpliendo la Ley estatal de Estabilidad Presupuestaria”, aseguran desde SanitatSolsUna. En este sentido, han recordado que tampoco la figura de los “indefinidos no fijos” que la consellera Montón anunció para los trabajadores, tampoco está contemplada en la legislación salvo por sentencia judicial.

Y la asociación se pregunta: “Con este panorama, ¿cómo es posible que el Gobierno de Ximo Puig se plantee acabar con las concesiones sanitarias en general y con el modelo Alzira en particular que según el Informe de la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat ahorra un 25% a la Administración Pública?”

Para los portavoces de la asociación, “el empecinamiento de la Consellera Carmen Montón con el fin del modelo Alzira en el Hospital de La Ribera no sólo hará peligrar los 2.000 puestos de trabajo actuales sino la atención sanitaria de la máxima calidad para los 250.000 habitantes de La Ribera, porque dada su situación económica, no pueden garantizar que el hospital y los centros de salud mantengan la cartera de servicios, la tecnología e infraestructuras actuales”.