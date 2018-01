Santi Gómez publica el seu primer llibre ‘Pau Guerra: Inspector d’homicidis’

Connect on Linked in

La novel·la, una obra de ficció, és la primera publicació de l’autor

Santi Gómez, natural de Benicull de Xúquer i veí d’Albalat de la Ribera, ha publicat la seua primera novel·la.

Una obra de ficció que du com a títol: ‘Pau Guerra, inspector d’homicidis’.

Aficionat a la poesia i voraç lector, s’ha decidit a escriure aquesta obra, després de diversos reculls de poemes i col·laboracions esporàdiques en publicacions comarcals.

Pot ser, en un futur, la història de Pau Guerra tinga una segona part. L’autor ha destacat que mentre gaudeix de l’experiència que comporta la publicació del seu primer llibre, pensa en tornar a posar-se a escriure noves novel·les.

Pel que fa a l’edició i publicació del seu llibre, l’autor ha assegurat que qualifica el procés d’artesanal. Al mateix temps, ha

‘Pau Guerra, inspector d’homicidis’ està ja disponible tant en versió paper com en versió digital.

Opcions variades que dóna l’autor als lectors per facilitar qualsevol tipus de lectura, tant per als més tradicionals com per als que prefereixen llegir a través de dispositius electrònics.