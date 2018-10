Els Servicis Municipals van actuar coordinadament per a fer front als efectes de la «Gota Freda»

Connect on Linked in

Les 15 bombes de desaigüe de l’Albufera van desallotjar 6,412 hm3

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha destacat la bona coordinació dels diferents servicis de l’Ajuntament durant l’episodi de «gota freda», la qual cosa ha permès «donar una resposta unívoca a la ciutadania en una situació d’alerta meteorològica». Ribó s’ha referit també al treball de prevenció que s’està duent a terme des del Govern de la Nau, prenent nombroses mesures que ajuden a pal·liar els efectes del canvi climàtic.

«Hem coordinat els diferents serveis municipals per a donar una resposta unívoca a la ciutadania en una situació d’alerta meteorològica com ha sigut la gota freda que ha afectat València», ha dit l’alcalde Joan Ribó com a valoració de les actuacions relitzades durant els dies de grans precipiacións en forma de pluja. «A més vull recordar que també estem treballant la prevenció amb tota una sèrie de mesures que ens ajuden a pal·liar els efectes del canvi climátic, una preocupació que ocupa un lloc molt destacat dins del nostre govern municipal»

En el balanç de les actuacions dutes a terme per la Regidoria de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de València per a donar resposta a les possibles emergències registrades com a conseqüència del fenomen de «gota freda», cal destacar la solució dels problemes de drenatge en dos parcs de la ciutat , i els treballs de recollida de branques en 12 punts de la ciutat. Concretament, les brigades de jardineria han efectuat recollida de branques en els carrers del Foc, Mistral, Alemany, plaça de Santa Úrsula, Camí Nou de Picanya amb Tres Creus, Alejandro Volta al barri de la Llum, Regne de València, Honorato Juan i Almirall Cadarso.

CAIGUDA DE BRANQUES

Quant a les dificultats de drenatge, s’han registrat en el parc d’Amparo Arce i en el parc infantil de tràfic de Vivers. Precisament, hui mateix s’inicien les obres que quedaven pendents per a completar la xarxa de drenatge al jardí d’Amparo Arce, amb un pou drenant per a augmentar la velocitat d’evacuació de la pluja, tal com es va acordar amb la AAVV de Benimaclet, després de les comprovacions realitzades durant els diferents episodis de pluja dels mesos de setembre i octubre.

A part, entre el Servici de Jardineria i l’Organisme Autònom de Parcs i Jardins han gestionat 22 caigudes de branques pels efectes de les pluges torrencials.

En referir-se a l’absència de grans incidències durant este episodi de ‘gota freda’ en els parcs i jardins de la ciutat, la regidora Pilar Soriano ha afirmat que «haver mantingut els parcs tancats per precaució ha evitat riscos. A més, la política d’intesificació de podes que estem duent a terme està possibilitant un estat òptim dels arbres i arbustos de València».

RESPOSTA RÀPIDA

També la regidoria de Govern Interior i Devesa Albufera ha fet balanç de les tasques realitzades en el llac de l’Albufera durant l’episodi de la gota freda, en què van arribar a caure més de 220 mm d’aigua. Segons informa el regidor, Sergi Campillo, les 15 bombes de desaigue (deu situades en la Gola de Pujol i cinc en la Gola del Perellonet) van funcionar des de les 18:00 hores del dijous fins a les 8:00 hores del dissabte. És a dir, van estar en funcionament durant un total de 38 hores ininterrompudament.

Durant este temps, van desallotjar 6,412 hectòmetres cúbics d’aigua, la qual cosa equival a baixar el nivell del llac en 23,75 cm aproximadament. Els nivells del llac es trobaven a les 10 del matí a +18 cm sobre el nivell zero de l’Albufera i van arribar a +24 cap a les 16 hores, però la pujada important es va produir a partir d’eixe moment en què augmentà la torrencialitat de la precipitació, de manera que cap a les 17:30 hores se situa en +37 cm, la qual cosa suposa que entre les 16 hores i les 17:30 l’Albufera va rebre, entre pluja directa i vessaments, uns 3,50 Hm cúbics (3.500.000 m3).

El regidor Campillo ha explicat que atès que en el moment de les pluges encara es trobava pràcticament buida la major part dels ‘tancats’ d’al voltant del llac, més de 5.000 hectàrees, i la major part de les zones altes de l’arrossar, bona part dels cabals que anaven entrant en el Parc s’han aprofitat per a embassar estes àrees, contribuint d’esta forma a atenuar l’impacte de l’avinguda sobre el llac, que d’una altra forma hi haguera assolit nivells molt superiors a el +38 cm, que ha sigut el màxim al que hem arribat.

EMT

Pel que fa al servici de transport públic en la ciutat, l’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València va estar en alerta durant els dies de la gota freda per si era necessari la seua intervenció. De forma preventiva, es va establir un dispositiu mitjançant el qual diversos conductors van romandre preparats per a entrar en servici en cas de necessitat, i amb autobusos reservats per a posar a la disposició de les autoritats per si calia fer front a una emergència.

Amb l’excepció d’esta mesura de prevenció, les jornades de gota freda van transcórrer sense que el servei registrara cap incidència important més enllà dels corts puntuals que van provocar els desviaments en túnels, etc… i des del mateix divendres, quan van deixar de caure les pluges més fortes, la xarxa de servici públic municipal va funcionar amb molta fluïdesa.

ESTACIONS DE BOMBEIG

La xarxa municipal d’estacions de bombeig, per la seua banda, va funcionar amb total normalitat durant l’episodi de grans precipitacions que va portar a l’Ajuntament a activar un Pla de Pluges dins del qual el divendres, dia 19, es van dur a terme més de 200 assistències a la ciutadania. Tots els servicis municipals van romandre alerta davant les possibles necessitats, i l’absència d’incidents d’importància és el balanç després de l’episodi de fortes pluges per «gota freda».

Solament fins al divendres, la Policia Local de València va realitzar un total de 169 serveis des que van començar les precipitacions: 114 relacionats amb les pluges; 22 per avaries en semàfors; 13 per accidents sense víctimes; i 6 per obstacles en la calçada. Per la seua banda el Cos de Bombers de l’Ajuntament de València va realitzar 46 serveis en la primera jornada: 17 per aigua (acovardisques i inundacions); 7 per corts de branques i arbres i 7 més de sanejament d’edificis.

CECOPAL

L’actuació del Centre de Coordinació Municipal (CECOPAL ), que a l’inici de l’any va aprovar l’I Pla d’Actuacions Municipals davant Risc d’Inundacions, va contribuir a fer front a este episodi de «gota freda» en la primera jornada de la qual es van arreplegar 217 l/m2 en el pluviòmetre de la EDAR del Saler i més de 154 l/m2 en la Ronda Sud. Com ha destacat la regidora Anaïs Menguzatto, «CECOPAL ha permès tenir preparats tots els serveis i en ús, també si els efectes de les pluges hagueren revestit major gravetat». En semblants termes es va manifestar el responsable del Cicle Integral de l’Aigua, Vicent Sarrià.

Personal municipal ha efectuat rutes d’inspecció i ha atès immediatament els problemes detectats, corregint «amb la major promptitud totes les incidències i drenant les embassades produïdes en diferents punts de la ciutat han sigut drenats en un termini mitjà de 30 minuts.Cal ressenyar que per part de la regidoria de Gestió de Residus Sòlids es van posar disposició de la Regidoria de Cicle Integral de l’Aigua varies cubes de gran capacitat per a utilitzar-les en les tasques de drenatge i altres actuacions en què resultaran d’utilitat.

Pel que concerneix als cementeris municipals amb què compta la ciutat, tant el dijous, dia 18, des de l’inici de les pluges més intenses, com durant la jornada del divendres els cementeris van estar tancats a les visites, encara que els serveis funeraris es van realitzar sense cap inconvenient.

Finalment, la programació cultural es va mantenir en la seua practica totalitat, inclosa la gala inaugural de la Mostra de València-Cinema Mediterrani, si bé la Regidoria de Recursos i Patrimoni Culturals va suspendre la programació prevista dins del programa Cultura als Barris.