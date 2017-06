S’inaugura la II Fira Modernista de Carcaixent

La cercavila inaugural ha comptat amb multitud de persones caracteritzades amb vestimenta modernista

Ahir a la vesprada va tenir lloc la inauguració de la Fira Modernista de Carcaixent. A les 18:30 hores, una gran quantitat de persones vestides amb indumentària pròpia de principis de segle XX es van concentrar al Magatzem de Ribera per a rebre a les autoritats i altres representants de col•lectius, associacions i particulars de Carcaixent convidats a l’acte. Allí, van esperar l’arribada de dos actors caracteritzats com a Julià Ribera i Vicente Blasco Ibáñez, els il•lustres personatges de l’època encarregats de realitzar el parlament inaugural d’esta segona edició de la Fira Modernista

Posteriorment, tots junts, acompanyats de la Banda Juvenil de la Lira Carcaixentina, van realitzar un passacarrer des del Magatzem de Ribera fins al Passeig on va quedar inaugurada la Plaça de la Tapa i el Mercat d’Artesans que romandran oberts durant tot el cap de setmana. Allí, Julià Ribera i Vicente Blasco Ibáñez, després d’intercanviar impressions sobre la localitat a principis de segle, es van dirigir a tots els assistents i visitants per convidar-los a gaudir de «l’ambient incomparable que vestirà Carcaixent estos dies” però sobretot “a mostrar-se orgullosos d’un poble que mira el passat per a construir un futur millor”.

A continuació va ser el torn de l’alcalde de Carcaixent, Paco Salom, qui va agrair la magnífica resposta ciutadana, tant la realitzada estos mesos darrere per poder dur endavant una segona edició de la Fira, com, especialment, pel gran nombre de veïns i veïnes que van acudir caracteritzats amb vestimenta modernista. «Impressiona veure-vos, amb els vostres vestits i complements. Enguany està clar que hi havia ganes de participar en la Fira, i vosaltres en sou la prova», va dir l’alcalde de Carcaixent als assistents.

Paco Salom va transmetre també la satisfacció personal per poder oferir un programa ric i variat que servirà per a donar a conèixer el patrimoni carcaixentí. Per este motiu, dona les gràcies a tota la gent implicada en dur a terme el projecte de la Fira Modernista, «un programa com este suposa molta feina a nivell organitzatiu. Molt de treball desinteressat dels més de 200 voluntaris i col•laboradors. Però també de molts serveis municipals, que amb la seua paciència i professionalitat han compensat part de les nostres carències. Sense ells, sense la seua implicació, la Fira no seria el mateix; fins i tot m’atrevisc a dir que seria impossible. Són la prova de que amb ganes es pot anar molt lluny, de que podem marcar-nos objectius i que podem aconseguir».

L’alcalde de Carcaixent tanca la seua intervenció convidant a tots els veïns i veïnes a participar del complet programa d’actes previst, «desitge que disfruteu tot el que pugueu, com a mínim tant com nosaltres ho hem fet al llarg dels últims mesos durant la preparació. Aprofiteu l’ocasió i el bon temps. Coneixeu tot el que tenim i sentiu-vos orgullosos. Eixiu al carrer, feu-lo vostre. Participeu de les diverses activitats programades. Perquè la Fira Modernista és la vostra Fira”.

Les activitats programades en esta edició de la Fira Modernista consoliden la voluntat de posar en valor el patrimoni carcaixentí, entre elles que destaquen les rutes urbanes, les rutes als Horts Monumentals o les recreacions històriques com la d’una jornada laboral al Magatzem de Ribera o la del dia a dia d’una casa burgesa al Palau de la Marquesa. A més, a l’igual que l’any passat, s’han habilitat dos espais gastronòmics diferenciats. Per una banda, “La Plaça de la Tapa” on els hostalers participants oferiran tapes a 1’50€ i, per altra banda, l’anomenat “Espai Gastronòmic” que comprendrà des de la prolongació del Passeig, el mateix Passeig i Julià Ribera, on els bars, restaurants i altres comerços oferiran també tapes i menús especials. També es manté el sopar popular per al dissabte per la nit, durant el transcurs del qual es realitzarà el concurs d’indumentària.

Com a novetats, la present edició comptarà amb una major presència del comerç local amb les iniciatives dutes a terme pels establiments del carrer Pare Marchena i el Mercat Municipal, que ha organitzat per al dissabte una nit de tapes amb els seu productes. El diumenge pel matí, diverses voluntàries escenificaran una manifestació de sufragistes per a reivindicar els drets de les dones que recorrerà els carrers de la ciutat. A més, se sumen altres propostes novedoses com una xarrada d’iniciació a l’Esperanto, concentració de cotxes antics o diversos tallers per a grans i menuts. La Fira conclourà el diumenge de vesprada amb un concert de la Lira Carcaixentina a l’escenari central de la Fira on, s’interpretaran peces pròpies de l’època.