Sixto: “No hi ha voluntat de desbloquejar la reforma de l’Estatut valencià”

Connect on Linked in

Per al diputat d’Esquerra Unida, “és necessari una reinterpretació del Reglament del Congrés que culmine amb la reforma estatutària”.

El diputat d’EUPV al Congrés, Ricardo Sixto, ha denunciat hui que la reforma de l’Estatut d’Autonomia valencià porta bloquejada en el Congrés dels Diputats des del 10 de novembre de 2016. El representant valencià a la Cambra Baixa ha recordat que va ser aprovada pel Parlament Autonòmic en el 2011 amb el PP de Camps però el Govern de la majoria absoluta de Rajoy la deixà aparcada. Malgrat tot, el Congrés dels diputats aprovà l’inici de la seua tramitació, però des d’aleshores “quan no hi ha un problema hi ha un altre”, explica Sixto.

El Reglament del Congrés contempla sols dos procediments per a la reforma dels Estatuts d’Autonomia, un és el procediment ordinari (via lenta) que és l’aplicable a l’Estatut valencià antic i un altre als Estatuts aprovats via l’article 151 de la Constitució Espanyola, com Catalunya, Andalusia, Euskadi i Galícia, que era la via ràpida i que assumien les funcions reservades per a l’Estat de forma immediata.

Amb la primera reforma del valencià s’aprovà la modificació que equiparava el nostre estatut amb els aprovats per la via del 151, per tant, “hi ha una contradicció entre el procediment de reforma que marca el reglament del Congrés i el que marca el propi Estatut d’Autonomia ja modificat i aprovat en el seu moment pel Congrés”.

Per al diputat d’esquerres, “el que caldria és una modificació del reglament o una reinterpretació, tal i com han suggerit els lletrats de la cambra, diguent que els Estatuts d’Autonomia que hagen estat equiparats als del 151 utilitzen el procediment reglamentari que marca el reglament per als del 151, i no l’ordinari. Aquest és el motiu real que està retardant la seua aprovació. Així que, ja fora de termini per a les esmenes, ara el que caldria és nomenar una ponència mixta entre els diputats del Congrés i els nomenats per les Corts Valencianes”.

“Des d’Esquerra Unida hem intentat agilitzar aquesta tramitació donant possibles solucions i parlant amb tots els grups parlamentaris i, fins i tot, amb la presidenta del Congrés”, explica el diputat d’Esquerra Unida. “A més a més, des del nostre grup parlamentari anem a defensar l’esmena per a que es tinga en compte als municipis en la comissió per negociar les inversions de l’Estat, tal i com férem en les Corts Valencianes. És necessari reduir el dèficit municipalista que té l’Estatut”.

La realitat és que “no és raonable que la voluntat d’un parlament autonòmic estiga bloquejada en el Congrés, mentre el PP amb el suport de Ciutadans, agilitzà la reforma canària que entrà més tard. No és possible que es mantinga el greuge cap a la nostra comunitat quan és evident que hi ha una eixida”, conclou Sixto.