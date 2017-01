Sols el 0’07% d’instàncies es presenten per l’obsoleta oficina virtual 25.100 registres d’entrada presencials i sols 17 telemàtics.

L’Ajuntament té tècnicament operativa una nova seu electrònica des de maig de 2015 que no fa servir

ES QLGEMESimplement vergonyosa és la situació que s’està vivint a l’ajuntament d’Algemesí per simple desídia de l’actual equip de govern. Quan el nou govern entrà en juny de 2015 el programa informàtic que fa servir l’ajuntament per a l’administració electrònica ja estava plenament operatiu, i devia permetre operar amb la seu electrònica no sols a través d’ordinadors, sinó també a través tauletes i mòbils.

L’adjudicació del contracte es va realitzar en febrer de 2015 i en maig de 2015 s’hagués pogut posar en funcionament la seu virtual però l’anterior regidor responsable pensà, amb bon criteri, que donat que s’estava en període electoral, no es fera en eixe moment. Considerà que la nova seu electrònica devia posar-la en marxa el nou govern.

Dissortadament l’actual equip de govern passa de tot i obliga als ciutadans a desplaçar-se a l’ajuntament i a perdre el temps per a presentar qualsevol instància, cosa que la majoria de ciutadans podrien fer des de sa casa o des del mòbil. L’actual oficina virtual, que sempre ha donat problemes, depén de Diputació i es troba pràcticament inservible. Fins novembre de 2015 el portaveu de M+S ALGEMESÍ presentava les instàncies per via telemàtica, però des de fa més d’un any ha estat impossible.

Les xifres són vergonyoses ja que en 2016 sols s’han presentat 17 instàncies electròniques front a les 25.100 presencials. En febrer de 2016 s’acordà en plenari el canvi oficial de la seu del servidor de Diputació al servidor de l’ajuntament i en el propi plenari la pròpia alcaldessa va informar que la seu electrònica estaria acabada “d’ací poquet”. Però tot i haver aprovat oficialment posar en funcionament la seu ningú de l’equip de govern s’ha preocupat d’això. A l’actual govern li preocupa ben poc el benestar i comoditat dels seus ciutadans. Amb calfar la cadira tenen prou.

El ben cert és que no hi ha cap motiu tècnic que impedisca posar en funcionament la seu electrònica. De segur que amb eixe 0’07% d’instàncies electròniques Algemesí figurarà en el rànquing dels pitjors ajuntaments en matèria de modernització. De fet, a l’informe de fiscalització que la Sindicatura de Comptes li ha fet a l’Ajuntament d’Algemesí l’àrea d’Entorn Electrònic és l’única que l’Ajuntament suspen amb un 3’9 sobre 10. Algemesí és la vergonya de la Ribera tot i haver-se gastat més de 180.000€ en el sistema informàtic necessari.

Després de parlar en diferents responsables d’aquest tema desconeixem la causa última de per què no està funcionant aquesta seu que beneficiaria a les empreses i ciutadans. La Taula de Costos de Càrregues Administratives de la Unió Europea indica que per a una empresa el cost de presentar una instància presencial és de 80€, mentre que presentada via telemàtica sols li costaria 5€. Les empreses s’estalviarien temps i diners, i el ciutadà guanyaria en temps i comoditat si això fos possible. No content amb això l’ajuntament decideix incompresiblement reduir l’horari d’atenció presencial del registre abans d’habilitar la seu electrònica. El DIAL, especialment en període de presentació d’instàncies per a beques, ofertes d’ocupació…, es col•lapsa i supera temps d’espera de més de mitja hora per no poder-se fer aquests tràmits per via electrònica.

No sols les empreses s’estalviarien desenes de milers d’euros sinó la pròpia administració alliberaria personal per a altres funcions i estalviaria diners. El simple fet de recollir presencialment les instàncies té un cost mitjà de 5€, de manera que l’estalvi calculat -sols si es feren la meitat dels tràmits electrònicament- estaria al voltant de 60.000€ anuals. Però l’actual equip de govern sembla que passa de tot i que pensa ben poc en el benestar de la ciutadania.