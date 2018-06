Sueca aborda la importància de la promoció i prevenció en Salut Mental a les IV Jornades de Psicoeducació d’AFEM RB

Sueca, 07/06/2018. Sueca ha acollit este dijous les IV Jornades de Psicoeducació organitzades per l’Associació de Familiars de Malalts Mentals de la Ribera Baixa. La iniciativa és una més de les activitats que s’emmarquen en el programa de Prevenció de l’Estigma de la Mesa Sectorial de Salut Mental de l’Ajuntament de Sueca.

L’alcaldessa, Raquel Tamarit, i el regidor de Sanitat, Salvador Campillo, han participat en la inauguració de l’acte junt amb el director del Centre de Convivència Terapèutica, Miguel Melero. La jornada, que ha comptat amb la participació de professionals del camp de la salut mental, estava dirigida a la població general, familiars i usuaris del centre i ha congregat vora un centenar d’assistents.

“Des del consistori no entenem només la salut pel benestar físic. Sueca és una ciutat saludable, adherida a la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables, i ho és perquè a més de tots els recursos de què disposem per a la promoció d’uns hàbits responsables, considerem que una societat sana és també aquella que té a tota la seua població per igual, una societat inclusiva, respectuosa, lliure d’estigmes i prejudicis. I és eixa, i no cap altra, la Sueca que volem” ha iniciat Tamarit. L’alcaldessa s’ha referit a tot el treball que es du a terme des de l’associació per millorar la qualitat de vida dels usuaris, reforçar les seues aptituds i habilitats i ajudar-los en l’adaptació per fer front a situacions diverses, tot oferint-los suport emocional, així com a les respectives famílies.

Campillo, qui ha subscrit les paraules de l’alcaldessa, ha incidit també en el paper que desenvolupen els col·lectius i associacions locals, una peça clau en l’estructura d’atenció social, coordinada amb el consistori suecà.

En esta quarta edició han intervingut com a ponents María Beltrán, psiquiatra de la Unitat de Salut Mental Infantil i Adolescent (USMIA) de Sueca; Lorena Blasco, psicòloga clínica també de la USMIA de Sueca; Carolina Martí, psicòloga d’AFEM RB i Miguel Melero, en qualitat d’infermer especialista en Salut Mental i en representació també del col·lectiu organitzador.