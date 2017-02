Sueca aposta per l’emprenedoria i la innovació

La capital riberenca se suma a la Startup Europe Week amb una jornada informativa sobre innovació i línies de finançament europees

Sueca, 15/02/2017.Este setmana s’ha celebrat a la Casa de la Cultura de Sueca una sessió informativa dirigida a emprenedors i emmarcada en la Startup Europe Week, una iniciativa impulsada per la Comissió Europea i la Diputació de València a la qual ha volgut sumar-se l’Ajuntament de Sueca amb l’objectiu de de mostrar les diferents ajudes econòmiques en l’àmbit comunitari, informar a l’ecosistema local sobre les possibilitats existents, assessorar emprenedors i establir llaços de contacte amb el teixit social i empresarial.

Tal i com va remarcar Pau Roselló, regidor de Comerç, Mercat i Indústria, “som conscients que cal un impuls important per als emprenedors i la indústria del nostre poble, per este motiu hem volgut sumar-nos a esta iniciativa europea, per tal de donar totes les facilitats possibles sobre els recursos i el finançament de l’empreniment i la innovació”. Roselló va concloure “la nova economia mundial passa per apostar fermament per la innovació, l’esperit emprenedor i el coneixement”.

La jornada també va comptar amb la participació del diputat de Projectes Europeus de la Diputació de València, Bartolomé Nofuentes; el vicepresident de la Mancomunitat de la Ribera Baixa, Oscar Navarro; el director d’Innovació d’IVACE, Francisco Javier Minguez; l’assessor de projectes d’innovació del CEEI, Isidro Campo; i el director de projectes de Climate-KIC, Istrael Griol. A més, en la jornada es van presentar també diferents projectes start-up punters en l’àmbit valencià.

El diputat de Projectes Europeus de la Diputació de València, Bartolomé Nofuentes, va motivar a l’audiència a tindre en compte els projectes europeus com una oportunitat per a finançar la innovació, per a ajuntaments i emprenedors. En concret, va fer referència a l’eina Instrument PIME, la pròxima convocatòria del qual és el 24 de febrer. I va acabar la seua intervenció afirmant que es sent “molt orgullós de què València siga un dels espais geogràfics europeus que més municipis ha mobilitzat per informar d’estes subvencions europees. Han estat vora 40 en total”.

Per altra banda, el director d’innovació d’IVACE, Francisco Javier Mínguez, va voler explicar als assistents d’esta jornada les competències de l’IVACE. Segons Mínguez, l’ens actua com una mena d’agència de desenvolupament regional i té com a objectiu facilitar informació sobre les línies de finançament existents, tant en l’àmbit europeu, com en el nacional, i el més pròxim.

Isidro Campos, assessor de projectes d’innovació del CEEI (Centre Europeu d’Empreses Innovadores) a la seua intervenció va remarcar que és tracta d’una organització sense ànim de lucre que treballa amb el propòsit de fomentar l’empreniment i facilitar assessorament empresarial. A més conten amb una xarxa d’emprenedors, Emprenem Junts, on ja són més de 80.000 usuaris i 4.000 empreses.

El final de la jornada va estar a càrrec de diferents emprenedors que es prestaren a compartir amb el públic les seues experiències en els diversos projectes start-ups que han impulsat.

La Startup EuropeWeek s’ha desenvolupat en tot Europa amb l’objectiu de connectar projectes i persones en tota la Unió. La iniciativa naix amb el fi d’incorporar a l’actual clima emprenedor l’actuació de les regions per a impulsar les polítiques locals innovadores i la diversitat dels distints territoris.