Sueca arriba amb una imatge més moderna i conceptual al visitant de Fitur 2019

La ciutat adapta la nova imatge de la marca Sueca Turisme a la seua nova línia de fullets i material promociona

L’equip de Sueca Turisme arriba a esta edició amb novetats també per al públic general de la cita de referència amb el sector turístic a l’estat espanyol, la Fitur. La localitat presentarà als visitants del seu estand l’adaptació de la nova imatge de la marca, este cap de setmana, quan s’obriran les portes de la fira a totes les persones que vulguen acostar-s’hi.

L’Ajuntament de Sueca ha reeditat el seu material promocional per adaptar-lo a la nova imatge, creada i presentada en les darreres edicions de la fira, d’acord als nous temps, més moderna, més minimalista i conceptual, alhora que més representativa de la ciutat i de la seua oferta turística, per reforçar el posicionament de Sueca com un destí de referència per al visitant a València.

Així, la ciutat arrossera repartirà estos dies la seua nova línia de fullets, “dissenyats amb una concepció molt més visual i emmarcats i classificats en els corresponents cinc segments principals de l’oferta turística de la ciutat riberenca: el turisme de sol i platja, el turisme ecològic, el turisme cultural, el turisme festiu i el turisme gastronòmic” ha explicat el regidor de l’àrea, Xavier Masó.

A més a més, com a novetat, el departament de Turisme de l’Ajuntament de Sueca ha editat un nou plànol i guia de butxaca, on el visitant podrà trobar tota la informació essencial per descobrir i localitzar els principals atractius i serveis de la ciutat.

Rutes cicloturístiques de pas per Sueca

Paral·lelament, el Consorci de la Ribera, format per les Mancomunitats de la Ribera Alta i la Ribera Baixa, ha presentat també en la Fira Internacional del Turisme (Fitur) les seues noves rutes cicloturistes que s’han dissenyat dins del Pla de Dinamització i Governança Turística, l’objectiu del qual és estructurar i promocionar l’oferta turística de la Ribera de Xúquer.

El Consorci de la Ribera vol fomentar la pràctica del cicloturisme a la comarca, que compta amb un ric patrimoni paisatgístic i cultural i una orografia que permet comptar amb rutes de diversa distància, desnivell i dificultat, aptes per a diferents tipus d’usuari.

Són un total d’onze rutes, quatre de les quals passen per Sueca en algun punt del seu itinerari, recorrent la marjal, el cordó del riu Xúquer, o descobrint algun dels seus emblemes com ara el pont de ferro o l’ermita dels Benissants de la Pedra.

La comitiva suecana a Fitur va acompanyar l’equip de Ribera Xúquer Turisme en la presentació de la iniciativa.