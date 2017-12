Sueca busca imatge per a les Falles de 2018

L’Ajuntament de Sueca convoca una nova edició del Concurs per triar la imatge anunciadora de les Falles per al nou exercici

Sueca, 13/12/2017.L’Ajuntament de Sueca ha convocat una nova edició del concurs de cartells anunciador de les Falles 2018 de Sueca. Des d’este dijous 14 i fins el pròxim dijous, 28 de desembre, estarà obert el termini per presentar els treballs al certamen. Com en les anteriors edicions, podran participar totes les persones que ho desitgen a títol personal, que hauran de ser els autors dels cartells, i es podran presentar un màxim de dos treballs originals i inèdits per participant. El guanyador rebrà un premi de 800€.

El format del cartell haurà de ser de din-A3, tots els cartells es presentaran muntats en un suport rígid, que no serà mai més gros de 5 mm, sense relleus i la tècnica serà lliure. A més, es podrà presentar en format digital sempre que s’aporte una prova impresa i la seua resolució siga com a mínim de 300 x 300 píxels per polzada. Podran presentar-se també obres realitzades en format digital preparades ja per a dur a impremta, en este cas el participant haurà d’aportar una prova impresa de bona qualitat muntada sobre un suport rígid amb les especificacions tècniques pertinents al darrere (format, resolució, etc.), a més d’encarregar-se del transport (zip o disc dur extraïble).

A més, hauran de portar obligatòriament el text SUECA FALLES 2018 – Ribera Baixa, Festa Declarada d’Interès Turístic Local de la Comunitat Valenciana. I s’haurà de reservar un espai per poder disposar els corresponents logotips de de l’Ajuntament de Sueca i la Junta Local Fallera.

Les sol·licituds per participar en el concurs es presentaran en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Sueca de 09:00 a 14:00 hores.

Els treballs, que no aniran signats per l’autor, s’identificaran amb un pseudònim, i es presentaran en suport paper i informàtic dins d’un sobre tancat, en el qual conste a la part exterior la inscripció “Concurs del cartell anunciador de les Falles 2018” i el pseudònim corresponent. A dintre d’este sobre hi haurà un altre sobre tancat, més menut, amb el mateix pseudònim a la part exterior, i que contindrà la següent documentació: document on conste el nom i cognoms de l’autor, DNI, domicili, codi postal, correu electrònic i telèfon de contacte, i declaració responsable segons model de l’annex II adjunt en esta convocatòria.

El text complet de la convocatòria, la instància d’inscripció i la declaració responsable poden consultar-se i descarregar-se ja a la pàgina web de l’Ajuntament de Sueca, a la secció d’anuncis o en el següent enllaç

http://www.sueca.es/sites/sueca.portalesmunicipales.es/files/TEXT%20DE%20LA%20CONVOCAT%C3%92RIA%20WEB.pdf