Sueca celebra una festa intercultural per l’acollida de les persones refugiades

La localitat programa la nova iniciativa per promoure la relació i l’intercanvi d’experiències amb els veïns

Sueca, 04/06/2018.La primera festa intercultural amb les persones refugiades organitzada per la delegació de la Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat del País Valencià (CEAR PV) a Sueca i l’Ajuntament ha estat tot un èxit de participació. Desenes d’assistents van compartir un matí de convivència, el passat dissabte, al passeig de l’Estació amb les persones que acull la ciutat de la Ribera.

Nombroses famílies i usuaris de l’oficina del CEAR Sueca vingudes de Rússia, Colòmbia, Veneçuela, Hondures, El Salvador, Ucraïna, Guinea, Geòrgia, Marroc i Gabon s’han sumat a la jornada que els ha permés conéixer, de prop, algunes de les costums i tradicions més arrelades en la societat d’acollida, la suecana.

Des de l’organització expliquen que l’objectiu principal ha estat organitzar una festa intercultural per promoure el coneixement mutu, el diàleg, la col·laboració, la cohesió i el respecte, fomentant la relació amb els veïns de Sueca. “És imprescindible la complicitat de la societat d’acollida en l’acompanyament per la seua incorporació i inclusió plena en la vida quotidiana de la ciutat” assegura l’organització.

La festa va organitzar-se al voltant del Dia Mundial de les Persones Refugiades, que es commemora el pròxim 20 de juny, per visibilitzar esta realitat. La iniciativa va programar-se amb eixe esperit, per fer palés la voluntat del municipi per garantir-los una acollida digna.

El matí arrancava al ritme de jotes, boleros i fandangos, de la mà del Grup de Danses l’Almogàver de Sueca i l’Associació Cultural La Xala. Una representació nombrosa dels col·lectius va acompanyar les persones refugiades en la seua primera experiència amb les danses tradicionals valencianes.

Arribada l’hora del taller de muixeranga, les persones refugiades no s’ho pensaren dues vegades i es feren amunt. La Muixeranga de Sueca va alçar-les fent pinya amb altra gent que es va acostar per participar en l’esdeveniment.

A més dels tallers de danses tradicionals, la jornada es completava també amb altres activitats pensades per al públic general com ara teatre, jocs i animació infantil, intercanvi gastronòmic, etc.

La delegació de Sueca, ubicada en les proximitats del passeig de l’Estació, acull hores d’ara vora 80 persones refugiades, desplaçades forçosament, sol·licitants d’asil o apàtrides. Des del centre es coordina tota la tasca orientada a facilitar l’autonomia de la persona refugiada en el seu dia a dia, així com la recerca de feina i la inclusió en la societat d’acollida.