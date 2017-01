Sueca completarà el servei integral d’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual

La Generalitat Valenciana i la Diputació de València anuncien una dotació de 2,3 milions d’euros per completar el projecte de residència i centre especialitzat de dia de la ciutat amb abast comarcal

La inversió suposarà la creació de 60 noves places d’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual

La Generalitat Valenciana i la Diputació de València han anunciat este dijous la cooperació entre ambdues institucions en la dotació d’infraestructures per cobrir les necessitats socials de diferents municipis. Sueca serà una de les beneficiades, el municipi rebrà 2,3 milions d’euros per al finançament directe per a executar la tercera fase que completarà el projecte de la residència i centre de dia especialitzat.

La vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra i la vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, han fet l’anunci este matí en una roda de premsa, davant dels mitjans de comunicació, en la qual han informat sobre la col·laboració entre ambdues institucions en la construcció i equipament de centres socials destinats a persones amb malalties mentals i infància, els àmbits que han reconegut com els més abandonats per l’administració en els darrers anys. Els treballs es desenvoluparan també en altres tres municipis valencians.

El pressupost estimat per a la inversió permetrà la creació de 60 noves places, 40 residencials i 20 d’atenció diürna. El consistori celebra gratament la notícia que respon a una reivindicació històrica de les famílies de Sueca. L’alcaldessa, Raquel Tamarit, ha aplaudit la notícia, “la millor que podíem rebre per començar l’any”, ha assegurat. “Gràcies a l’enteniment i la cooperació entre les diferents institucions, amb qui hem estat en contacte permanent per traslladar-los les nostres necessitats, Sueca vorà complit el seu projecte integral d’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual” ha apuntat l’alcaldessa.

La màxima representant del consistori ha continuat “este projecte significarà la creació de nous llocs de treballs per a Sueca i sobretot la tranquil·litat de les nostres famílies, al veure garantida l’atenció dels usuaris, més enllà de l’entorn familiar”. L’alcaldessa ha fet referència també a l’efecte retorn de les inversions en serveis socials “aplaudim també la decisió d’invertir en els serveis socials de proximitat, perquè considerem que este tipus d’inversions generen un retorn amb un impacte important que ajuda a reactivar el cicle econòmic”.

L’obra s’emmarca dins de les iniciatives municipals que recullen la demanda de destacats col·lectius socials per crear un centre de discapacitats psíquics en el municipi de Sueca amb una cobertura a nivell de la comarca de la Ribera Baixa. El projecte, per tant, pretén esmenar un dèficit social de la comarca al crear un centre que agrupe les següents activitats: Residència, Centre de Dia i Taller Ocupacional.

El programa es desenvolupa en dos edificacions independents, l’edifici A amb la Residència i el Centre de Dia, construït parcialment i destinat actualment a l’activitat del Taller Ocupacional i l’edifici B amb el Taller Ocupacional. A més, les dos edificacions projectades, tenen una sola planta, per adaptar-se millor a l’accessibilitat, facilitat d’evacuació i control dels usuaris.

A partir de 2008 es va executar la primera fase del projecte de Residència, Centre de Dia i Centre Ocupacional Municipal, que comprenia les partides d’enderrocament de l’edificació existent en la parcel·la en l’emplaçament de l’edifici A, i també els treballs d’excavació, millora del terreny i cimentació, entre d’altres. Ja en 2009 es va redactar el projecte d’execució de la segona fase, els treballs de la qual es van estendre fins al 2012. El projecte d’esta segona etapa comprenia la construcció parcial de la residència que incloïa la zona de serveis generals i un mòdul d’habitacions. I en 2013 es va redactar el projecte d’habilitació de la part de la residència construïda per al seu ús com a Centre Ocupacional.

En les seues intervencions, Oltra i Amigó han insistit en què les insfraestructures en les quals es va a invertir s’han elegit a partir de criteris objectius, tot amb el fi de crear i mantindre una xarxa pública en condicions de prestar els serveis corresponents.