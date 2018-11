Sueca convoca la XXIX edició d’aparadors Nadalencs

Connect on Linked in

Amb motiu de les pròximes Festes de Nadal, la Regidoria de Comerç i Mercats de l’Ajuntament de Sueca junt amb Arrima’t,

l’Associació de Serveis i Comerços, convoca la XXIX edició del Concurs d’aparadors de Sueca per a la campanya de Nadal. L’objectiu d’este concurs és motivar els comerciants a decorar amb temàtica nadalenca els seus aparadors amb creativitat, innovació i originalitat per fer de Sueca una ciutat atractiva comercialment i propiciar que els veïns d’altres poblacions visiten i realitzen les seues compres de Nadal als comerços de la ciutat.

Totes les empreses comercials i de serveis de Sueca que desenvolupen la seua activitat al terme municipal de Sueca, i que disposen d’establiment obert al públic, aparador al carrer, permisos i llicències necessàries per a l’exercici de l’activitat i es troben al corrent de tots els pagaments i tributs, podran participar en la iniciativa. La inscripció al concurs és gratuïta i es formalitzarà presentant una instància en el registre de l’Ajuntament fins al 30 de novembre de 2018, a les 14.00 h. El titular hi farà constar el seu nom i cognoms, domicili fiscal i NIF, així com l’establiment que presenta al premi. L’establiment s’identificarà pel seu nom comercial i ubicació exacta.

L’Exhibició dels aparadors que concursen començarà el 10 de desembre de 2018 i ha de romandre muntat fins al 6 de gener de l’any nou. El jurat farà una única visita a cada establiment que participa el dijous 13 de desembre, per a decidir els guanyadors. Per a decidir el veredicte, el jurat valorarà l’aprofitament dels productes del corresponent negoci; el disseny, la composició i distribució dels elements; la creativitat i originalitat i la il·luminació i els colors ambientals de l’aparador. Es lliuraran quatre premis, el primer de 1.200 € i diploma, el segon classificat de 800 € i diploma, el tercer premi de 500 € i diploma i per a la quarta posició, 300 € i diploma. El veredicte es farà públic el dimecres 19 de desembre, a les 21 h en el saló de plens. Els premiats hauran d’estar presents al lliurament per poder tindre dret al premi.

Les bases completes de la convocatòria poden consultar-se ja al web municipal www.sueca.es a la secció d’anuncis.