Sueca dedica la XI Jornada Socioeducativa a la igualtat

La prestigiosa sociòloga Lidia Puigvert oferirà la ponència marc de la trobada que tindrà lloc el 19 d’abril al Centre Municipal Bernat i Baldoví

Sueca, 23/03/2018.Davant els alts índexs de violència de gènere registrats en els últims anys es fa imprescindible l’actuació preventiva en la població escolar. Per eradicar d’arrel la xacra, és clau fomentar pràctiques preventives que introduïsquen canvis en els processos de socialització de gènere abans que els joves arriben a les darreres fases de conformació de la seua subjectivitat. Enguany la Jornada Socioeducativa de Sueca, que arriba a la seua onzena edició, se suma a la causa per a la construcció d’un nou context lliure de violència que garantisca la igualtat de drets i oportunitats de totes les persones. La trobada, organitzada per l’Ajuntament de Sueca a través de la Regidoria d’Educació i coordinada pel Gabinet Psicopedagògic Municipal, se celebrarà el 19 d’abril al Centre Municipal Bernat i Baldoví, a partir de les 18:00 hores.

“Principis coeducatius per millorar la convivència i afavorir la igualtat”, és el títol de la ponència amb la que l’experta sociòloga, Lidia Puigvert Mallart, donarà inici a la jornada. Puigvert és professora del departament de Teoria Sociològica de la Universitat de Barcelona i investigadora del Centre de Recerca en Teories i Pràctiques Superadores de Desigualtats (CREA) del mateix centre universitari.

L’alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit, presidirà l’acte en el qual està prevista la presència del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, per a inaugurar la trobada que també comptarà amb les intervencions del regidor d’Educació, Vicent Baldoví, i de Carles Vendrell, psicòleg municipal i coordinador de la jornada.

Experta en socialització preventiva de la violència de gènere

Lídia Puigvert és doctora en Sociologia per la Universitat de Barcelona, professora agregada al Departament de Teoria Sociològica de la mateixa universitat, membre del grup consolidat Gènere, Identitat i Societat (GIS) de CREA (Centre d’Investigació en Teories i Pràctiques Superadores de Desigualtats), on des de l’any 1991 desenvolupa la seua recerca en gènere, violència de gènere, sociologia de l’educació i teories dialògiques.

Ha dirigit nombrosos projectes d’investigació, tant del Plan Nacional I+D, com a nivell europeu on ha participat i, continua implicada en l’actualitat, en diferents comités i comissions d’estudi des de la perspectiva de gènere. Entre les seues contribucions destaca la seua investigació sobre socialització preventiva de la violència de gènere, tema sobre el qual ha publicat en les revistes més prestigioses a nivell internacional. La doctora Puigvert va participar en la primera investigació a l’Estat Espanyol sobre Violència de Gènere en la Universitat, el resultats de la qual es van incloure en la Ley Española por la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres (2007), que va portar a la creació del primer protocol de prevenció i actuació davant de l’assetjament sexual de les universitats espanyoles.

A més, ha donat xerrades en universitats de prestigi internacional com Oxford i Harvard i també és autora de nombroses publicacions en revistes especialitzades nacionals i estrangeres.

La jornada formativa organitzada pel Gabinet Psicopedagògic de l’Ajuntament de Sueca va dirigida principalment als professors i professores dels centres educatius, però també a pares i mares implicats en el funcionament dels centres educatius a través d’AMPES, consells escolars, a altres agents integrants de la comunitat educativa i, en general, a totes les persones interessades en el món de l’educació.

Donat l’aforament limitat del Bernat i Baldoví, per poder assistir a la jornada cal enviar la fitxa d’inscripció que es podrà descarregar des del web municipal, a la secció d’anuncis, i s’haurà d’adjuntar degudament complimentada per remetre la següent adreça electrònica: sueca_psi@gva.es La inscripció també podrà formalitzar-se a través del telèfon 961712401.

La XI Jornada Socioeducativa de Sueca compta amb la col·laboració del Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana, la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura i la Xarxa Valenciana de Seminaris “A muscles de gegants”.