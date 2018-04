Sueca desfila en la 7a Passarel·la de Moda amb un marcat sabor valencià

Connect on Linked in

En la iniciativa, que es va celebrar dissabte, participaren 150 models i 21 comerços de la capital de la Ribera Baixa

Sueca, 23/04/2018.Este dissabte Sueca es va escabussar de ple en les noves tendències per a esta temporada. Més de 150 models desfilaren en la 7a Passarel·la de Moda on mostraren les propostes dels 21 comerços participants, que no deixaren indiferent al públic assistent. La iniciativa programada per l’Ajuntament de Sueca amb la col·laboració d’Arrima’t l’Associació de Serveis i Comerços, i ja plenament consolidada, pretén incentivar i promocionar les compres als comerços del municipi.

La passarel·la, que enguany es va celebrar en el seu emplaçament original a la plaça de l’Ajuntament, va tornar a comptar amb una gran acceptació per part del públic que, des d’un parell d’hores abans, s’acomodaven en el recinte instal·lat per a l’ocasió. L’espectacle va començar amb sorpresa. El regidor de Comerç, Pau Roselló; i el president d’Arrima’t, Tony Landete; obriren, i tancaren, la desfilada acompanyats pels gerents dels establiments que han participat enguany en la festa de la moda suecana.

La vesprada-nit guardava moltes més sorpreses. L’actriu valenciana, Carme Juan, coneguda popularment pel seu paper de Blanca a la sèrie de Canal 9 “L’Alqueria Blanca”, va estar l’encarregada de conduir l’acte. La presentadora va sorprendre als assistents en recitar des de la balconada de l’edifici consistorial els versos d’Els amants, un dels poemes més emblemàtics de Vicent Andrés Estellés, qui fa 25 anys que va morir. La vetlada també va tindre un marcat sabor valencià amb la referència de Carme Juan a l’escriptor Joan Fuster, a banda de les mencions a col·lectius i paratges pròpiament suecans. A més, la desfilada va comptar amb una forta presència de música en valencià que va acompanyar moltes de les desfilades dels models de la mà d’Obrint Pas, Aitana Ferrer, Dani Miquel o Zoo.

Els establiments participants fóren: Monmamà; Roba El Dos de Mayo; Bogeria; Nanit; Calzados Elche; La Cosidora; SACC; Indumentaria Valenciana-Mª Carmen Ferrandis; Bon Dormir; Perruqueria Milenium; Piruleta; Academia Body Fitness; Identité; Optique Audrey Lahuec; Colours, Mobiliario Juvenil; Luccia; Assesora de bellesa-Asunta Simeón; 1919 Joyeros; Trick and Roll; Montiel Pastor Estilistes; i Flors Xúquer.

El públic va gaudir d’un avanç dels productes dels que disposaran els comerços en esta temporada. El ventall de propostes va ser amplíssim i variat i la posada en escena va tornar a sorprendre tots els assistents que aplaudiren l’originalitat i la professionalitat mostrada per part de tots els participants en esta nova edició de la passarel·la. Entre ells, dos campions sobre rodes: Agatha Balaguer, campiona d’Espanya en Speed Slalom i subcampiona en Classic i Battle; i Mario Santana, tres vegades campió d’Espanya en la categoria de Salt. Tots dos delectaren al públic amb el seu espectacle acompanyats d’altres patinadors. Les regidores Noelia Benedito i Celia Beltrán també van sorprendre al públic assistent amb la seua participació en el passe de models.

També el mateix dissabte, prèviament a la desfilada, es va lliurar el premi al cartell guanyador del concurs convocat per dissenyar la imatge d’este esdeveniment. Dotat amb 200 euros per a gastar en els comerços participants i donat per Caixa Popular, el guardó va ser per a l’alumna de Batxillerat Artístic de l’IES Joan Fuster, Clara Alegre. L’alcaldessa, Raquel Tamarit i una representant de l’oficina de Caixa Popular acompanyaren al regidor de Comerç i al president del col·lectiu de comerços en el lliurament del premi d’esta setena Passarel·la de Moda de Sueca.