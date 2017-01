Sueca enceta el calendari anual de curses amb la nadalenca

La capital de la Ribera Baixa celebra amb èxit el Xé aniversari de la prova ajornada el passat mes de desembre pel temporal de pluges i vent

Sueca ha acollit este cap de setmana una de les cites esportives més divertides de l’any, la X edició de la cursa nadalenca. La prova no competitiva que fou ajornada el passat 17 de desembre degut als temporals, i que ha estat organitzada un any més per la Penya Poc a Poc i la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Sueca, ha tornat a congregar centenars de veïns que esperaven impacients la cita tan popular pel seu caràcter festiu i lúdic.

Malgrat el canvi de data, la participació va ser nombrosa, en total foren 352 inscrits adults i 98 infantils. En esta edició, com en la resta, l’organització convidava als participants a fer una aportació solidària econòmica o en espècie a una associació local i en este sentit, enguany s’han aconseguit recaptar vora 750 euros, tots ells destinats en esta ocasió a AFASU, l’Associació Familiars d’Alzheimer de Sueca, que va nàixer en l’any passat.

Es tracta d’una cursa no competitiva on es valora sobretot l’originalitat de la disfressa, una iniciativa plenament consolidada al calendari d’activitats nadalenques de Sueca. L’actual edició s’inclou també, com a novetat, en el nou circuit de curses infantils de la ciutat.

El regidor d’Esports, Vicent Baldoví, ha aplaudit l’ambient festiu de la cursa, l’esforç de tots els participants en l’elaboració de les disfresses i també el caràcter solidari de la ciutadania suecana.

En finalitzar, el titular d’Esports, junt amb la regidora de Polítiques d’Igualtat, Noelia Benedito i la regidora de Serveis Municipals, Pilar Moncho, qui també estaven entre els corredors i representants de la Penya Poc a Poc van lliurar els premis a les millors disfresses infantils, en categoria masculina i femenina, i també a les millors disfresses individuals d’adults i a les tres millors de grup.

Entre les disfresses més originals premiades hi havia corredors i corredores abillats de paella, Don Quixot i Sanxo Panza, medusa, Harry Potter i els seus amics, entre d’altres. Destaca la caracterització del Club de Córrer Peus Quets, de personatges de circ i també la participació nombrosa del Club d’Atletisme Corriols, a més d’aficionats, tant majors com menuts i altres clubs locals.

