Sueca enceta a Tasmània la carrera per trobar la Millor Paella del Món de 2018

Este cap de setmana s’ha celebrat a Austràlia la primera semifinal de la 58 edició del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca

Sueca, 26/04/2018.El Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca ja ha engegat de nou la seua maquinària per trobar la millor paella elaborada arreu del món. Este passat cap de setmana, el prestigiós certamen ha viatjat fins Austràlia per quart any consecutiu. Concretament, la primera semifinal de la temporada s’ha celebrat a les terres de Tasmània, banyades pel Pacífic. El guanyador ha estat, Juan’s Paella Catering adelaidepaella.com.au. L’establiment, que ha revalidat el seu títol, va quedar també primer l’any passat en la semifinal del certamen gastronòmic que es va celebrar a les antípodes.

El premi és el passe directe per a participar enguany en la 58 edició del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, el pròxim 16 de setembre. Encara que a l’altra part del món, els ingredients es mantenen impertorbables, els que es recomanen a la recepta original de la paella valenciana i l’arròs, el d’Arròs Tartana, patrocinador oficial del certamen. Els nou restaurants participants d’arreu del continent australià s’han disputat l’anhelat títol envoltats d’una gran expectació mediàtica i un magnífic ambient, segons els assistents.

La plata se l’ha emportat en esta ocasió Paella Mate, mentre que el bronze ha recaigut en Arte Paella.

Com és habitual, prèviament a la celebració de la semifinal, es va oferir una showcooking a tots els participants en la competició, que van seguir les explicacions amb molt d’interés. En esta ocasió, va estar a càrrec d’Edrick Corban-Banks, cuiner, propietari de Casa Paella LTD en Tasmània i ambaixador del Concurs; i Leno Lattarulo, empresari de restauració i propietari de la cadena Simply Spanish. Corban Banks va estar l’encarregat de presidir el jurat, del que també en va formar part Lattarulo i Nick Haddow, de Bruny Island Cheese.

Les proves eliminatòries del certamen han començat a terres australianes este cap de setmana. El gran tour de la paella, que discorre arreu del món amb l’objectiu principal de divulgar la recepta original del plat més internacional, continuarà el mes de maig amb les semifinals de San Diego, que repeteix als Estats Units; Japó, en la seua cinquena edició; i Querétaro, a Mèxic.

“Hem dit que anem amb la paella a la fi del món i ho anem a complir. No en va, hem començat la gira al punt més allunyat de la nostra geografia” ha manifestat el regidor responsable del Concurs, Vicent Baldoví, qui s’ha mostrat molt satisfet del desenvolupament d’esta primera fase classificatòria.