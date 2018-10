Sueca pedaleja pel Dia de la bicicleta

Connect on Linked in

Públic de totes les edats es congregava a les 9 i mitja del matí este diumenge a la plaça de l’Ajuntament per celebrar una nova edició del “Dia de la Bici”, iniciativa que cada any organitza la Penya Cicloturista de Sueca i l’Ajuntament de Sueca. La cita, que va ser ajornada a causa de les fortes pluges de la setmana anterior, va congregar vora 300 persones que es sumaren per reivindicar i fomentar el transport ecològic, saludable i sostenible i la seguretat dels ciclistes en la carretera.

L’excursió que s’enfilava des de la plaça de l’Ajuntament de Sueca cap a l’emblemàtica Muntanyeta dels Sants, va ser un recorregut de 12 km (anada i tornada) on tots els participants gaudiren del bon oratge, tot i que les previsions meteorològiques no eren molt estables en la jornada anterior. La participació era lliure i gratuïta i la inscripció incloïa el pic-nic per a l’esmorzar. L’únic requisit era, però, portar casc per la seguretat dels participants. Entre els inscrits ha destacat la participació de desenes de famílies que han acudit a esta cita. I és que un dels objectius d’esta iniciativa és el de celebrar una jornada d’esport en família.

El dia de la bici ve organitzant-se al llarg dels darrers 20 anys i encara que ha patit canvis al calendari, esta ha estat una inciativa constant, plenament consolidada, que edició rere edició repeteix l’èxit de participació. Sempre amb el mateix objectiu, l’organització busca estimular la pràctica del ciclisme en la ciutat i des de la infància. Es tracta de fomentar des hàbits saludables i un oci sostenible des d’estes edats.

Una vegada arribada la marxa al paratge de la muntanyeta, els excursionistes compartiren un esmorzar abans d’emprendre el camí de tornada al nucli urbà. Des de l’Ajuntament s’aplaudeix l’èxit que sempre mostra esta iniciativa, activitat que ajuda a visibilitzar la bicicleta com un mitjà idoni per als desplaçaments quotidians i també per passejar pel nostre terme, posant en valor les rutes i els paratges naturals de la localitat i per a qüestionar alhora el domini del cotxe i altres vehicles motoritzats en els carrers de Sueca.