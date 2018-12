Sueca s’alia amb les Falles per el missatge d’una festa igualitària i saludable

Connect on Linked in

La comissió Via Materal guanya el primer concurs audiovisual sobre igualtat organitzat per l’Ajuntament de Sueca

El passat divendres es va celebrar al saló de plens de l’Ajuntament de Sueca l’entrega de premis del concurs audiovisual “Falles Igualitàries i Saludables”, organitzat pel departament d’Igualtat de l’Ajuntament de Sueca. Set foren les comissions que es van presentar al concurs, entre elles han estat, la Falla Tro i Flama del Perelló, el Mercat, Plaça Cervantes, Av. 18 de Juliol, Sucro, Via Materal i Verge de Sales.

Després de visualitzar i valorar els set treballs presentats al concurs, el jurat va decidir que la guanyadora d’esta primera mostra audiovisual, amb una dotació econòmica de 800 € i diploma, fóra la Falla Via Materal, amb el seu treball anomenat “Comissió mixta”. El segon lloc, amb 500 € i diploma, va ser per a la peça “Aquestes falles cremem la discriminació”, de la Falla Verge de Sales. I finalment, el tercer premi de 300 € va estar per a la comissió Av. 18 de Juliol, amb “La 18 amb la Igualtat”. La resta de comissions falleres també reberen un diploma en mostra de reconeixement per la seua participació en este certamen.

El jurat del concurs ha estat format per Noelia Benedito, regidora de Polítiques d’Igualtat; Salvador Campillo, regidor de Sanitat; Salvador Giménez, regidor de Festes; Pura Matoses, designada per la Junta Local Fallera de Sueca; Anna Carbonell, agent d’igualtat municipal; Suni Peiró, psicòloga de la Unitat de Prevenció Comunitària d’Addiccions i Saray Puchades, representant del gabinet de comunicació i premsa de l’Ajuntament de Sueca. A l’acte de lliurament de premis assistiren les dues falleres majors de Sueca, Zaida Fandos i Andrea Galiana, així com part de la corporació municipal i el jurat.

Preguntada pels mitjans de comunicació, Dolores Meseguer, presidenta de la falla Via Materal va explicar que no va dubtar en presentar la comissió al concurs audiovisual d’igualtat, en conéixer la convocatòria, ja que ha sigut sempre una falla pionera en la promoció de valors inclusius. El vídeo està estructurat en tres parts; la primera parla dels origens de la comissió, pionera a Sueca, per exemple, en la creació d’una comissió mixta i en assumir la presidència a càrrec d’una dona. La part central, protagonitzada pel missatge de consciència per la igualtat i la inclusió; i l’última més festera, en què participa una gran part de la comissió remarcant estos mateixos valors, i afegint el lema per unes falles solidàries i saludable. Joan Carles Vazquez en representació de la comissió va explicar estos detalls.

Noelia Benedito, regidora de Polítiques d’Igualtat, ha explicat que es va pensar en implicar les falles per ser un dels col·lectius més nombrosos i aglutinadors de la societat suecana que barreja gent molt diversa i de totes les edats. “Al final ha sigut tot un èxit de participació i les comissions han demostrat molt d’entusiasme i, el més important, molta consciència. Considerem que estos missatges no han de parar ací, cal que es continuen fent este tipus d’accions reivindicatives sobre la Igualtat en la nostra societat” ha remarcat Benedito.