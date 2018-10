Connect on Linked in

Este divendres, 26 d’octubre, Sueca se sumarà a la campanya “Recicla els teus aparells” de la Generalitat Valenciana amb la qual es pretén conscienciar a la població sobre la importància del reciclatge. Un equip de bici-informadors s’instal·larà en el nucli urbà de la localitat per recollir tots els aparells tecnològics en desús dels residents i, a més, conscienciar a la ciutadania sobre la importància de reciclar este tipus d’aparells. Els punts de recollida seran la plaça de l’Ajuntament i la plaça Sant Pere de 10:00 a 14:00 hores i de 16:00 a 20:00 hores.

En esta unitat mòbil recullen xicotets utensilis que funcionen amb electricitat, piles o combustible, des de telèfons mòbils a tauletes tàctils, batedores, planxes, espremedores, depiladores o bombetes. En la passada edició, la campanya va aconseguir reciclar més de 9 tones d’aparells elèctrics i electrònics en tot el territori valencià i enguany tot indica que s’aconseguirà superar esta xifra.

Este tipus d’aparells s’han de reciclar per evitar la contaminació i el malbaratament energètic. Un ordinador, un televisor, un microones o una nevera vella no es poden tirar al costat de la resta de les escombraries. Contenen substàncies perilloses per a la salut i el medi ambient. Quan un aparell elèctric o electrònic arriba a una planta de reciclatge els components contaminants són retirats per al seu tractament i la resta se separen per a la seua reutilització. D’ací la importància de reciclar.

Segons les dades del sector, només es reciclen entre un 15 i un 20% d’estos utensilis i dispositius. Els altres acaben en les escombraries o en abocadors il·legals, on no es tracten els components potencialment perillosos per al medi ambient. Per això l’Ajuntament de Sueca se suma, una edició més, a esta iniciativa impulsada per la Generalitat Valenciana que compta amb el suport i col·laboració d’altres ajuntaments i de les principals plataformes de reciclatge.