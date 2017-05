Sueca, seu de la formació per a formadors

La capital de la comarca acull una jornada d’assessorament empresarial per a formadors

En la jornada han participat treballadors socials, economistes i professionals en temes d’ocupació i emprenedoria de la comarca

Sueca, 17/05/2017.Sueca ha acollit durant tot el dia d’ahir una jornada formativa i d’assessorament empresarial per a formadors organitzada pel Consorci de la Ribera i emmarcada baix el projecte de Ribera Impulsa i el Pacte Territorial per a l’Ocupació de la Ribera, Pater. Es tracta d’una jornada dirigida al personal tècnic del projecte Ribera Impulsa i oberta també a AEDIs i tècnics d’orientació laboral de la comarca.

El principal objectiu d’esta jornada és oferir ferramentes per als que treballen dia a dia amb els emprenedors per crear una idea de negoci i transformar-la en una empresa. En la sessió s’han estudiat pautes per identificar les idees, detectar necessitats, transformar-les en realitat i sobretot, posar en valor eixa idea de negoci.

David Solves, economista encarregat de conduir la jornada, ha explicat que el contingut s’ha treballat a partir de dinàmiques de grups, perquè ells puguen aplicar-les després amb les persones que assessoren, i també a partir de tècniques de creativitat i treball en col·laboració, amb fórmules novedoses com el roadmapping, el work/cafe o el model canvas, una ferramenta molt útil per treballar models de negoci de forma molt ràpida, senzilla i pràctica.

Isabel Jiménez, regidora titular de l’Agència de Desenvolupament Local, s’ha mostrat molt satisfeta perquè Sueca haja estat elegida seu de la formació per als formadors de la comarca. “Això ens converteix en l’epicentre de la comarca, també en matèria de formació per a l’ocupació. Esta és una mostra més de l’obstinació d’este consistori per ajudar a millorar la vida i la posició laboral de les persones” ha afegit Jiménez.

El perfil del destinatari de la jornada era variat. Entre els assistents han participat en la jornada treballadors socials, economistes i professionals en temes d’ocupació i emprenedoria de tota la Ribera del Xúquer.

Ribera Impulsa

La capital de la Ribera Baixa serà seu d’este nou programa, junt amb Almussafes (Ribera Baixa) i Alzira, Carcaixent i la Pobla Llarga (Ribera Alta), que buscarà abordar la creació d’empreses i foment de l’ocupació des d’un esperit innovador, fugint dels protocols establerts que han quedat caducs i obsolets.

El programa Ribera Impulsa es dividirà en quatre àrees de treball: l’autoconeixement, el mercat de treball, ferramentes de recerca d’ocupació i simulació d’una empresa cooperativa de treball associat. El projecte consistirà en la creació d’equips heterogenis de persones desocupades i/o que busquen una millora d’ocupació amb esperit dinàmic, compromès i solidari que coordinades per una persona dinamitzadora d’oportunitats, reforcen les seues competències, generen coneixement col·lectiu, per fer-se visibles i col·laborar en la consecució d’un fi comú: aconseguir treball.