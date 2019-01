Sueca supedita la posada en marxa del servei integral per a persones amb diversitat funcional a l’aprovació dels pressupostos municipals

Connect on Linked in

El consistori sotmetrà a debat i aprovació el projecte de pressupost municipal per al 2019 el pròxim dilluns

La partida destinada a Acció Social torna a ser la prioritària en la despesa per política amb una aportació de més de 4 milions d’euros

L’Ajuntament de Sueca ha presentat este matí el projecte del pressupost municipal per al 2019. L’alcaldessa, Raquel Tamarit, ha avançat la informació més destacada del projecte que serà sotmés a debat i aprovació en el ple extraordinari que se celebrarà el pròxim dilluns, 21 de gener, a les 20:30 hores. La primera edil ha posat l’accent en els projectes de caire social que permetrà completar la nova proposta econòmica si obté la llum verda del plenari.

L’alcaldessa ha iniciat la seua intervenció explicant la importància de l’aprovació del nou projecte pressupostari, el tercer presentat per l’executiu local en esta legislatura. “Dilluns demanarem el vot favorable de tota la corporació, sobretot perquè considerem primordial poder executar les despeses que es preveuen” ha manifestat la primera edil. D’entre les previsions, Tamarit ha destacat especialment una: “l’aprovació d’estos pressupostos permetrà posar en funcionament la Residència i Centre de Dia per a persones amb diversitat funcional. Esta inversió garantirà una vida, un dia a dia més digne per a tots els usuaris i les seues famílies, a més a més suposarà un retorn real amb la creació de 50 nous llocs de treball”.

El projecte de pressupost ascendeix a 26.200.000 €, una xifra que significa un increment de vora un 8,51%, més de dos milions d’euros, respecte al pressupost de 2018. En la línia dels darrers exercicis, el consistori presenta uns comptes equilibrats, que complixen amb totes les exigències que marca la llei: l’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute, situant-se el deute viu, inclòs el préstec previst, en 6.600.999.93, un percentatge d’un 27,12%, molt per davall del 75% que permet la llei.

El document presenta una previsió d’ingressos major que en l’anterior exercici, un fet que ve donat sobretot per la concessió de la subvenció de la Generalitat per al funcionament, a partir de maig, de la Residència, Centre de Dia i Taller Ocupacional per a persones amb diversitat funcional. Els impostos directes representen el major ingrés municipal, suposant un 52% del total dels ingressos previstos. De tots ells, el més important és el d’IBI Urbana, que s’incrementa en un 4% respecte al 2018. L’augment en la recaptació de l’IBI Urbana es deu, fonamentalment, al procés de regularització cadastral que ha permés, tot i haver sol·licitat la baixada per tercer any consecutiu d’un altre 4% en el valor cadastral, que no s’haja hagut de modificar el tipus de gravamen, amb la qual cosa el contribuent percebrà de forma més significativa la baixada en el seu rebut.

Pel que fa a la previsió de despeses, que s’incrementa en el mateix percentatge que la d’ingressos, atenent a la distribució per polítiques, novament la partida que més s’incrementa és la destinada a Acció Social dotada amb 4,1 milions d’euros, un 40% més que en 2018. Així l’aportació a esta àrea, que ha estat la prioritària en tota la legislatura, ha crescut en un 141% des de 2015, quan es va destinar ja una quantia important d’1,7 milions d’euros.

L’alcaldessa ha destacat de nou, en el capítol de despeses en béns i serveis, la despesa prevista per arrancar amb el funcionament de la nova instal·lació que s’obrirà junt al Centre Ocupacional. Així mateix, ha detallat algunes de les inversions que es consideren primordials, atés que d’elles depenen les justificacions de diferents subvencions. És el cas de la inversió de més de 174.000 euros prevista per a justificar una subvenció del mateix valor concedida per part de l’Estat en concepte de danys en camins per les pluges de 2016 o la inversió de 20.000 euros que haurà d’aportar el consistori i que se sumaran a una subvenció de 80.000 euros de la Diputació de València per a efectuar millores a l’emblemàtic Trinquet Municipal de Sueca Eusebio. L’obertura definitiva de la piscina descoberta també quedaria condicionada a l’aprovació dels nous pressupostos. Estos contemplen una inversió de 70.000 euros per a l’asfaltat de la zona d’aparcament i de 124.000 euros per a les últimes intervencions necessàries per completar i obrir al públic la nova instal·lació lúdica-esportiva, un projecte finançat a través d’un Pla Confiança de la Generalitat Valenciana, que s’ha vist interromput en diferents ocasions, des de l’any 2012, per la manca de crèdit per part de l’ens autonòmic.

Tamarit confia en el bon criteri de la corporació. “Estos són uns pressupostos reals que, més enllà d’apostar per grans i innovadors projectes, prioritzen la finalització d’actuacions molt necessàries, molt demandades i esperades per tota la ciutadania. Per això considerem indispensable la seua aprovació” ha conclòs.