Sueca ultima els preparatius per a FITUR 2017

La capital de la Ribera Baixa tornarà a la Fira Internacional de Turisme per mostrar tots els seus atractius

La capital de la comarca de la Ribera Baixa tornarà a participar la pròxima setmana a la nova edició de la Fira Internacional de Turisme, FITUR 2017, que es celebrarà a Madrid del 18 al 22 de gener. Sueca estarà present en la pròxima cita de la fira, que arriba enguany a la seua 37ª edició, en un dels aparadors turístics més internacional i amb un model de continuïtat respecte a la seua presència l’any passat, per promocionar el relat turístic que va encetar l’any anterior amb el lema Sueca, terra de l’arròs.

La capital riberenca estarà ubicada al pavelló 7, com l’any anterior, emmarcada en l’oferta del Patronat de Turisme de la Diputació de València, València Turisme, junt amb altres localitats i en l’espai reservat per a turisme de sol i platja. Sueca, en esta cita, oferirà al visitant merchandising promocional de les seues activitats turístiques i també es mostraran i regalaran fullets i imans de la Mostra Internacional de Mim (MIM), a més de la guia turística de la ciutat que disposa de tota la informació indispensable.

La ciutat aprofitarà l’ocasió per presentar davant els mitjans de comunicació la nova marca de turisme, una imatge molt més moderna, minimalista i sòbria que compta, no obstant, amb motius al·lusius a la identitat col·lectiva del poble i a l’oferta turística del municipi.

Però, a més, en esta edició, Sueca i els seus representants en esta Fira, presentaran en primícia la nova imatge del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, que arriba enguany a la seua 57ª edició amb novetats importants. També s’anunciaran les pròximes semifinals internacionals del certamen, que s’ha consolidat com un dels majors reclams turístics tant a nivell nacional com internacional i que constitueix també tot un atractiu per al turista de proximitat. La fase final, com tots els anys, es celebrarà a Sueca al proper mes de setembre en les Festes Majors.

Tampoc no faltarà el showcooking, on els visitants podran observar en directe com es realitza una autèntica paella valenciana, conéixer la recepta original i degustar una ració del plat més famós de la gastronomia típica valenciana.

“Sueca té una oferta turística ben completa, que tractem de reflectir en la nova imatge de la marca i és eixe el principal missatge que volem traslladar al món com a carta de presentació. Sueca és sol i platja, és camp i ciutat, és gastronomia, festa, cultura, esport, medi ambient… El nostre poble atresora una quantitat infinita d’atractius i el nostre objectiu és que tots puguen conéixer la riquesa de Sueca en este sentit” ha afirmat l’alcaldessa, Raquel Tamarit.

El regidor de Turisme, Xavier Masó, ha valorat molt positivament la participació de Sueca en fires de turisme com esta. “Després de fer balanç i analitzar les xifres, hem comprovat que hem començat a recollir els fruits de la major presència de Sueca en les fires de turisme. En este exercici s’han incrementat notablement les visites als nostres paratges naturals i els nostres edificis més emblemàtics i tanmateix hem rebut visitants de tots els llocs on hem participat en fires per promocionar la nostra oferta” ha assegurat el titular de Turisme.

A FITUR, la presència institucional de l’Ajuntament de Sueca estarà encapçalada un any més per l’alcaldessa Raquel Tamarit; el regidor de turisme, Xavier Masó i també el regidor responsable del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, Vicent Baldoví.

Amb l’inici d’esta fira s’enceta el calendari internacional de fires de turisme. La nova edició arranca amb les millors expectatives i esperant tornar a batre rècords de participació, sobretot considerant el balanç positiu de l’última convocatòria amb un total de 231.872 visitants, inclosos 124.659 professionals participants (un 2% més que en 2015) i les 9.605 empreses presents, procedents de 165 països diferents.