Sumacàrcer cedix un local als voluntaris de Protecció Civil

• La nova seu albergarà a tots els membres del col•lectiu i contribuirà a millorar la seua administració i gestió.

• El seu paper resulta crucial per a donar cobertura als esdeveniments i concentracions que es produïxen en el municipi, així com per a la prevenció, planificació i gestió d’emergències.

04 de gener de 2018.- L’Ajuntament de Sumacàrcer ha donat un nou impuls al seu cos de Protecció Civil amb l’habilitació d’un nou espai en l’antic consistori per a ús exclusiu del col•lectiu. Esta nova seu albergarà a totes les persones vinculades a l’agrupació i permetrà no sols millorar la gestió de les seues activitats, sinó que a més serà el punt neuràlgic per a la seua administració. Es convertirà en el punt de trobada i reunió per a coordinar la seua labor. A més, també servirà com a magatzem de material destinat al desenvolupament de les seues funcions. «Per a nosaltres era necessari poder comptar amb un espai físic on poder ajuntar-nos i guardar les nostres ferramentes de treball. De fet, ja hem instal•lat algunes taules i mapes de la zona perquè en el cas de que haguera que regular una situació d’emergència, este lloc serviria per a marcar les línies d’actuació amb major facilitat», va explicar Pili Seguí, directora de Protecció Civil de Sumacàrcer.

El col•lectiu, que actualment compta amb set membres, des del seu naixement, ara fa quatre anys, el seu objectiu ha sigut el de promoure i realitzar activitats de caràcter voluntari dins dels servicis preventius que pogueren sorgir en la població, i col•laborar de forma activa en el desenvolupament de qualsevol tipus d’esdeveniments, oferint un suport molt important a la Policia Local. En els últims temps venien reclamant un local per al seu funcionament i l’ajuntament ha atés les seues peticions, reafirmant d’esta manera, la seua aposta per la Protecció Civil com a ferramenta imprescindible per a atendre i donar satisfacció a les necessitats que planteja la localitat. “Es tracta d’un cos molt important i la seua activitat és clau per a la protecció i conservació del poble. Sempre presten servici durant les festes locals i altres esdeveniments lúdics i esportius que atrauen a un gran nombre de persones fins a Sumacàrcer, així com en l’extinció d’incendis i altres missions per als que són requerits. El seu suport és fonamental i amb este nou local esperem que puguen treballar amb major facilitat», va assegurar Txema Peláez, alcalde de Sumacàrcer.