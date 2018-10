Suspensió de les activitats educatives i esportives per la gota freda a Cullera

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

En confirmar-se les previsions de fortes precipitacions de cara a la vesprada-nit de hui, dijous 18 d’octubre de 2018, l’Ajuntament de Cullera, prèvia consulta amb la comunitat educativa i la Policia Local de Cullera, ha pres les següents mesures:

1.- SUSPENDRE TOTA ACTIVITAT EDUCATIVA al municipi de Cullera per a la vesprada de hui —a partir de les 15.30 hores— i per a tota la jornada de demà, divendres 19 d’octubre.

2.- SUSPENDRE TOTA ACTIVITAT ESPORTIVA al municipi de Cullera per a les jornades de hui i demà, tancant les instal·lacions esportives per a esta fi.

3.- Es prega a la població que estiga atenta a les alertes de l’Ajuntament de Cullera a través del seu servei de Whatsapp municipal (Per donar-se d’alta cal enviar ALTA al 661 523 502), les xarxes socials Facebook i Twitter i l’APP Cullera Online. Així mateix es prega que no se sature el Whatsapp mitjançant l’enviament de missatges o a través de videotelefonades, ja que este sistema sols és de difusió d’informació i alertes i NO d’atenció al públic. Estos enviaments de missatges podrien alentir el funcionament del sistema amb els consegüents perjudicis en l’agilitat de la difusió d’alertes.