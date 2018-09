Tània Sàez López passa el testimoni com a Festera Major de Sueca a Zaida Fandos Gorris per al 2019

Connect on Linked in

El saló de plens de l’Ajuntament de Sueca ha acollit l’acte de proclamació de la Festera Major per a la Fira i Festes de Sueca del 2019.

Tània Sàez López, com a Festera Major del 2018 i la seua cort d’Hornor, Claudia Talens, Gema Machí, Cristina Balsera, Paula Nieves, Alba Guillem i Irene Alapont, cediren el lloc a Zaida Fandos Gorris com nova representant de les festes del municipi per a l’any 2019. A l’acte van assistir l’alcaldessa Raquel Tamarit, el regidor de Festes Salvador Giménez, la corporació municipal, la Junta Local Fallera i els Presidents i Falleres Majors de les Falles de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes. Així mateix, associacions, familiars i veïns volgueren acompanyar en esta proclamació, que també va servir per a acomiadar, amb una calorosa mostra d’afecte per part de tots els presents, a qui, fins dijous ha ostentat els càrrecs de Festera i Fallera Major de Sueca a les darreres festes, i a les components de la seua Cort d’Honor.

Tánia, al seu acomiadament, va voler agrair tot l’esforç de les seues companyes per assistir a tots els actes i fer-li costat en totes les ocasions, ja que per a ella s’han convertit en més que una cort. Igualment, va donar les gràcies a les persones corresponents d’acompanyar-les a tots els esdeveniments, Mª Carmen García Osca i Salvador Granell Ventura, que van tindre cura d’elles i estigueren atents en tot moment durant tot l’any. “Sense vosaltres no haguera estat igual sigut igual estes festes”. “Per a mi ha sigut tot un honor i un plaer, el fet de poder representar a la nostra ciutat i és per això que desitge a Zaida i a la seua Cort d’Honor que des de hui comencen a sentir l’esperit Suecà que les aproparà a les arrels més profundes de la nostra ciutat. De segur que gaudiran igual o més que totes nosaltres” ha remarcat Tània.

Després del comiat de Tània, va ser el torn de donar la benvinguda al nou regnat. El nombrós públic assistent a l’esdeveniment va brindar entre calorosos aplaudiments, en el seu primer acte oficial, a Zaida i a les sis membres de la Cort d’Honor, pertanyent al col·lectiu faller de la ciutat: Jenifer López, Maria Navarro, Verónica Meseguer, Helva Ibànez, Ana Ferre i Alexia Sellés. A continuació, una vegada presentades a la ciutat de Sueca encetant el regnat ple d’entusiasme, la Festera Major de Sueca 2019, va dirigir unes paraules a tots els assistents. “És un orgull per a mi i per a tota la meua cort representar a les festes del meu poble, perquè les estime i estime Sueca. Estic segura que viurem amb intensitat tots els actes i amb la màxima responsabilitat del nostre càrrec. De segur que va ser un any inoblidable” va expressar Zaida. A més a més, va voler agrair l’oportunitat de viure les festes des de dins, així com als seus pares per donar-li suport.

Finalment, Raquel Tamarit, batllessa de Sueca, i Salvador Giménez, regidor de Festes, van donar les gràcies a les anteriors festeres, per representar acte rere acte, de manera tan encertada el seu càrrec i també van donar ànim a les noves festeres per començar amb ganes el seu regnat. L’acte va acabar amb un vi d’honor on les noves regines i la Cort van gaudir de les felicitacions dels assistents i familiars i dels consells de Tània i l’anterior Cort.