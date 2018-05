Tast de vins i llibres en les activitats del mes del llibre

Print This Post

El mes del llibre tenia una nova cita este mes de maig amb la proposta del Taller d’Enoliteratura. Un taller que va superar les expectatives i va acollir 30 persones, més de les inicialment previstes. L’escriptora i artista plàstica Anna Moner va ser la conductora d’un taller en què es va fer un maridatge de vins i literatura. Es proposaven als participants textos d’autors que parlen del vi i de la seua relació amb la literatura mentre que, entre text i text, es feia un tast dels vins proposats. Els participants degustaren textos d’autors clàssics com Vicent Andrés Estellés, Virginia Woolf, James Joyce i Edgar Allan Poe, entre glop i glop.

També l’autora es va referir al seu llibre El retorn de l’hongarés (Premi Alfons El Magnànim de Narrativa en Valencià 2014) per a explicar quin paper juguen els costums més quotidians de les persones, com és menjar o beure, per a definir i caracteritzar els personatges en el procés de creació literària.

L’activitat forma part de les activitats del Mes del Llibre, organitzades per la Regidoria de foment lector.