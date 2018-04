El termini de presentació d’obres literaris Premis Ciutat de valència estarà oberta fins al 16 d’abril

Connect on Linked in

Els premis Literaris Ciutat de València, organitzats per l’Ajuntament de València, mantindran obert el termini de presentació de projectes fins al pròxim 16 d’abril. Esta iniciativa, que compta amb un import global de premis de 72.000 euros, entra dins de la línia de treball de l’Ajuntament per a fomentar l’activitat cultural en la ciutat.

Els premis comptaran amb huit categories: dos en narrativa, el premi Isabel de Villena en valencià i el Vicente Blasco Ibáñez en castellà, dotats cadascun d’ells amb 12.000 euros; dos d’assaig amb una dotació de 10.000 euros per guardó, el premi Josep Vicent Marqués en valencià i el Celia Amorós en castellà; dos en teatre, l’Eduard Escalante en valencià i el Max Aub en castellà, amb 8.000 euros per a cada premi, i dos més en poesia, el María Beneyto en valencià i el guardó Juan Gil-Albert en castellà, amb 6.000 euros de gratificació per a cadascun d’ells.

Les bases també establixen quines editorials especialitzades en cadascuna de les modalitats publicaran les obres guanyadores. L’acord de coedició amb l’Ajuntament de València implica que Edicions Bromera publicarà les obres guanyadores dels premis Isabel de Villena, María Beneyto i Eduard Escalante; Edicions del Bullent, l’obra que es faça amb el guardó Josep Vicent Marqués; l’Editorial Pre-Textos, els premis Vicente Blasco Ibáñez, el Juan Gil-Albert i el Celia Amorós, i l’Editorial Ñaque, el premi Max Aub.

Els jurats que valoraran les obres presentades estaran integrats per l’alcalde o els regidors o regidores en qui delegue, quatre vocals relacionats amb la literatura, la crítica literària, de la investigació i docents de la universitat, i un secretari.

“L’increment de categories i de dotació econòmica dels darrers anys així com les garanties de la publicació per editorials especialitzades ens ha permés impulsar molt en només un parell d’edicions estos premis tan importants per a la nostra ciutat i per a la dinamització del nostre sector literari”, ha explicat Tello.