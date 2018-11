Torna per tercer any consecutiu el ‘Igualment Fest’ a la plaça de l’Ajuntament de València

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

En el marc del Dia per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones, l’Ajuntament de València reconeix el treball de persones i entitats a favor de la igualtat i se celebra la tercera edició d’Igualment Fest.

L’Ajuntament de València posarà en marxa un programa de reinserció per a hòmens maltractadors en col·laboració amb Instituts Penitenciàries i bonificarà el 100% de les escoles infantils per a fills i filles de víctimes de violència de gènere. Són dos de les 142 mesures que recull el pla Marc d’Igualtat entre dones i hòmens 2018-2019 que ha presentat la regidora Isabel Lozano.

L’edil també ha anunciat les persones i entitats que rebran demà el reconeixement del Consistori pel seu treball en favor de la igualtat i el programa d’activitats d’Igualment Fest, el Festival per a la Igualtat i contra la Violència Masclista, que este dissabte dia 24 torna per tercer any consecutiu a la plaça de l’Ajuntament.