Torna el Sueca Sona amb pas ferm

La 17 edició del festival, que dóna veu als joves solistes i grups musicals, se celebrarà els dos pròxims caps de setmana

Sueca, 21/05/2018. La 17 edició del Sueca Sona arriba xafant fort. El Consell de la Joventut i l’Ajuntament de Sueca han presentat el cartell de la nova convocatòria, que tindrà lloc els dos pròxims caps de setmana, entre el 25 i 27 de maig i l’1 i el 3 de juny.

El regidor de Joventut, Xavier Masó, explica que enguany el festival ha apostat per mantenir les fórmules d’èxit que han fet d’ell una cita totalment consolidada al calendari cultural de Sueca. “És un orgull vore com el Sueca Sona no només es manté en el temps, sinó que cada vegada s’afiança més i arriba a un públic més ampli”, ha afegit el regidor responsable.

El festival conserva el format de les darreres edicions, en les quals s’han incorporat nous estils de música a la mostra i així mateix, ha reforçat la col·laboració amb el festival Espiga Rock Sueca.

Des del Consell de la Joventut asseguren que el festival pretén ser un altaveu de grups formats per joves suecans, o si més no, conjunts que tenen almenys algun integrant suecà. “El festival és una plataforma magnífica per a que els nous grups es donen a conéixer, i al mateix temps, acosten al públic les seues propostes i donen un nou aire al panorama musical”, manifesten els organitzadors.

Programa

El 17 Sueca Sona s’inaugurarà el pròxim divendres 25 de maig, al Casal Jove de Sueca, a partir de les 19:30 hores amb una sessió del discjòquei local Dj Ansthef.

Dissabte, 26 de maig, el Sueca Sona i l’EspigaRock s’agermanen, novament, per elegir el guanyador del II Concurs EspigaRock Sueca. Ambdós festivals uneixen esforços pel creixement paral·lel de les dos iniciatives, plenament consolidades entre el públic de Sueca i voltants. Els quatre finalistes escollits d’entre totes les propostes presentades al certamen actuaran en la vetlada programada al Casal Multiusos, a partir de les 20:30 hores, per fer-se amb l’únic passe directe a l’escenari de la pròxima edició de l’EspigaRock. Dos grups convidats d’excepció, Buhos i La Fúmiga completen el cartell d’esta cita especial junt als participants en el certamen: Arreu, Albuferians, Bescara i Sumèria Grup.

I diumenge, 27 de maig, Doctor Voltaje debuta amb un disc potent carregat de bon rock’n roll. L’actuació serà al Bar Capri, emmarcat en el seu Vermú & Blues, a les 12 del migdia.

El pròxim cap de setmana, la música continuarà envaint els carrers de Sueca amb diferents concerts de jazz, pop i guitarra clàssica, el divendres 1 de juny, de la mà de Sofia Mazzanaro, 5Patos i Josep Matosses, a partir de les 19:00 hores al Casal Jove.

I el dissabte, 2 de juny, l’escenari del Sueca Sona es traslladarà al c/ Mercat, amb el directe enèrgic i “fresquet” de Perrera, Els Bonicos i Xavi Fos. Les actuacions començaran a partir de les 11:00 hores.

El Sueca Sona clourà amb un tancament sublim, el diumenge 3 de juny, a les 18:00 hores amb els divertits i peculiars Pocatraça, els ritmes de Jazz 4U i les músiques d’arreu del món de World’s Sound Trio.