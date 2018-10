TornarExperts internacionals debaten a l’IVAM sobre com han de ser els museus del segle XXI

Connect on Linked in

El secretari autonòmic de Cultura i Esport, Albert Girona, i el director de l’IVAM, José Miguel G. Cortés, han presentat el congrés ‘Més enllà del museu’, que acull l’IVAM aquest divendres i aquest dissabte, 20 d’octubre, amb l’objectiu de debatre el futur de les institucions culturals en el segle XXI.

El congrés s’ha iniciat amb la conferència de Sjarel Ex, director del Museum Boijmans Van Buningen de Rotterdam, qui ha presentat el projecte de renovació previst per al seu museu en 2019 l’objectiu del qual és fer visitable la col·lecció no exposada. Segons Ex “un búnquer es pot convertir en museu, però un museu mai serà un búnquer”. L’expert ha subratllat que un centre d’art “és muntatge, transparència, originalitat, ús autèntic, connexió amb la societat”.

A continuació, ha tingut lloc la conferència ‘Necessitem expandir el concepte de museu?’, a càrrec de Jean François Chougnet, director del Musée des Civilisations de l’Europe et de la Mediterranée (Mucem), qui ha assenyalat que els museus clàssics no estan configurats per a les noves formes d’art i ha assenyalat alguns exemples d’una disposició fallida de les col·leccions.

La nota més crítica d’aquesta primera jornada de congrés l’ha posada Paul B. Preciado, director de Programes Públics del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) i de la Documenta 14, el qual és conegut internacionalment pel seu treball sobre les polítiques de cos, gènere i sexualitat. Per a Preciado els museus han sigut còmplices “dels processos de racialització, sexualització i exclusió de les classes treballadores” i s’ha qüestionat si aquestes institucions poden ser llocs d’emancipació política.

Demà tindran lloc les conferències de Carmen Mörsch, directora de l’Institute for Art Education de la Universitat de les Arts de Zuric, Suïssa, i la conferència d’Andrea Viliani, director del MADRE (Museu d’Art Contemporani de Nàpols). Tancarà el congrés la ponència d’Iwona Blazwick, directora de la Whitechapel Gallery a Londres.

Aquestes conferències es completen amb una taula redona en la qual participaran María Inés Rodríguez, exdirectora del Museu d’Art Contemporani de Bordeus, Katya García-Anton, directora de l’Office of Contemporary Art de Noruega i Manuel Olveira, director del Museu d’Art Contemporani de Castella i Lleó.

Així mateix, es presenten dotze comunicacions seleccionades a través d’una convocatòria internacional. L’estructura del congrés permet mostrar la pluralitat de pensaments actius que estan generant idees i pràctiques entorn del museu.