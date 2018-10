TornarIglesias Noriega: ‘El nostre repte és crear una identitat pròpia per a les Arts que connecte amb la ciutadania en l’àmbit local i es diferencie dels grans coliseus operístics en l’àmbit internacional’

Print This Post

El conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, i la presidenta del Patronat de les Arts, Susana Lloret, han acompanyat Jesús Iglesias Noriega, en la presentació de les seues línies de treball principals com a director artístic del coliseu operístic valencià.

Cal recordar que Iglesias Noriega va ser elegit per a ocupar aquest càrrec mitjançant un concurs públic seguint el Codi de Bones Pràctiques en la Cultura Valenciana, amb una comissió avaluadora conformada, entre altres, per Christina Scheppelmann i Joan Matabosch. La decisió de la comissió va ser ratificada pel Patronat de les Arts.

“Estem segurs que amb Jesús Iglesias Noriega, les Arts aplana el camí cap a l’obertura social, la seua singularitat com a coliseu operístic en el context internacional, així com la qualitat i l’excel·lència requerides amb un projecte sòlid”, ha destacat el conseller.

Marzà ha afegit que”l’element diferenciador que tenim respecte a altres espais operístics és que nosaltres disposem d’una qualitat excepcional de totes les arts que acompanyen l’òpera: música amb l’Orquestra de la Comunitat Valenciana; cant amb el Centre de Perfeccionament Plácido Domingo i el Cor de la Generalitat; el Ballet de la Generalitat, així com la possibilitat de desenvolupar la innovació amb les arts escèniques. Això ens dona un valor diferenciador i és un potenciador de l’excel·lència operística”.

Per la seua banda, el director artístic de les Arts ha destacat que, “el nostre gran repte és dotar de singularitat i identitat pròpia les Arts en l’àmbit internacional que el diferencie dels grans coliseus operístics del nostre continent”.

“Només així, amb una personalitat definida, aconseguirem que no imite, sinó que fidelitze encara més el seu públic i, sobretot, que l’amplie en nombre i diversitat, fins a aconseguir que la societat valenciana s’identifique en el que ha de ser un gran centre cultural en el sentit més ampli del terme: un lloc d’intercanvi d’idees i trobada entre les obres, els artistes i el públic”, ha continuat.

En aquest sentit ha detallat diverses accions encaminades a augmentar el nombre d’activitats i la qualitat d’aquestes, així com consolidar un projecte pedagògic i social sòlid: “Treballarem per a ampliar el camp artístic de les Arts per mitjà d’una programació original i innovadora que tindrà la base en una sèrie de contextos temàtics en cada temporada. Amb això vertebrarem d’una manera rica la programació general i incentivarem la creació artística d’un festival que incloga diferents espectacles dedicats a un compositor, a una temàtica concreta o a una forma”.

Així mateix, s’ha exposat la intenció d’ampliar les activitats que complementen la programació en les àrees de participació ciutadana, trobades i debats, activitats infantils, exposicions i diferents gèneres musicals “per a desenvolupar la idea d’òpera ciutadana, expressada en termes d’intercanvi i obertura”.

Pel que fa a la programació, Jesús Iglesias Noriega ha avançat que “volem convertir les Arts en un teatre musical que abaste la música lírica en totes les seues manifestacions: òpera, sarsuela, musicals, concerts simfonicocorals i de cambra, concerts lírics i Lied; però també obrir la possibilitat a altres gèneres o músiques com el ‘jazz’, el flamenc, la cançó popular i músiques d’altres cultures”.

Una de les prioritats en el nou projecte artístic serà l’ampliació del repertori líric de les Arts, fins ara molt focalitzat en el segle XIX italià i francés i el barroc quasi exclusivament italià.

També es pretén potenciar espectacles i representacions líriques innovadors amb un espai propi en la programació per a captar nous públics. Per a fer-ho, s’iniciaran col·laboracions amb les entitats més rellevants del panorama europeu que treballen en aquest sentit.

Un altre dels aspectes nous del nou desenvolupament artístic de les Arts és que l’òpera isca amb més activitats al carrer i s’acoste encara més a la societat. “En aquest cas es tracta d’eixir als exteriors de les Arts i arribar també a diferents zones del territori valencià amb retransmissions d’òperes i ballets en exteriors, i la programació de concerts a l’aire lliure de l’Orquestra, el Cor i el Centre de Perfeccionament”, ha explicat Iglesias Noriega.

El director artístic de les Arts també ha posat l’accent a “mantindre més contacte i més col·laboració amb altres teatres d’òpera estatals i europeus amb l’objectiu d’establir un intercanvi d’informació fluid i una coordinació adequada de les programacions i el desenvolupament de projectes conjunts, no només pel que fa a les produccions de la temporada lírica, sinó també pel que fa a les de petit format i les activitats que integren el projecte de desenvolupament cultural”.

Per la seua banda, la presidenta del Patronat de les Arts, Susana Lloret ha destacat “la solvència de Jesús Iglesias Noriega per a dur a terme aquest projecte, sens dubte il·lusionant, ambiciós, valent, innovador, compromés i absolutament necessari per a les Arts. La solvència d’Iglesias Noriega és àmpliament reconeguda en el sector”.

Cal recordar que el treball del nou director artístic de les Arts està avalat pel seu treball de direcció en el departament artístic de la Dutch National Opera & Ballet dels Països Baixos i la seua labor de coordinació artística al teatre Reial, on ha demostrat capacitat d’innovació, d’atraure nous públics, àmplia agenda, capacitat de desenvolupament de projectes educatius i habilitat per a traure el màxim partit conjugant en un mateix espai tot allò que tinga relació amb la veu i la música, entre altres qualitats.

Finalment, Lloret ha conclòs que “sempre hem tingut clar en aquest patronat que partíem d’un teatre d’òpera singular, avantguardista i amb un gran potencial que estava en una certa mesura desaprofitat artísticament i desconnectat socialment, així de simple. Iglesias ens acaba de presentar l’antídot”.