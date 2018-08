Tornen una altra cartera perduda amb 1000 € a la Policia Local de Cullera

Connect on Linked in

Una turista la va trobar en el passeig marítim i els agents pogueren localitzar la seua propietària, que s’allotjava en un conegut hotel

Ciutadans i visitants de Cullera seguixen donant mostres d’un civisme exemplar. Si la setmana passada era una veïna anònima d’Albalat de la Ribera la que trobava una cartera perduda amb 763 euros i la lliurava a la Policia Local, esta vegada ha sigut una turista de la Comunitat de Madrid, Patricia Crespo, la que ha fet el mateix amb una bitlletera que contenia ni més ni menys que 1.000 euros.

Els fets van succeir a la 1 de la matinada d’este diumenge quan una veïna de Las Rozas (Madrid), va trobar el moneder en el passeig marítim cullerenc. Esta vegada sí contenia documentació i, a més, dos claus magnètiques d’accés a l’habitació d’un conegut hotel de quatre estrelles de Cullera.

Només trobar-la, la turista va donar avís a la Policia Local. Agents del Cos de seguretat municipal es van personar immediatament en el lloc i van comprovar el contingut de la cartera, que incloïa documentació personal, targetes bancàries i un total de 20 bitllets de 50 euros.

Després d’agrair els policies la bona acció de la turista, els agents es van personar en l’establiment hoteler on van localitzar a la propietària de la cartera, Martha Luz Penko, van comprovar la seua identitat i li van fer lliurament de la cartera. La propietària també va resultar ser turista de Madrid.

Un altre moneder recuperat

Però no és l’única cartera trobada este cap de setmana. Ahir de vesprada, la Policia Local de Cullera, després de realitzar les pertinents gestions amb els seus homòlegs de Madrid, va poder fer lliurament d’una altra cartera perduda amb documentació personal i huitanta euros al seu propietari, resident vacacional a Cullera, i que va ser lliurada a la Policia cullerenca pel servici de Correus després que algun desconegut la trobara.

El cap de la Policia Local, Juan José Figueres, s’ha mostrat «molt agraït» als ciutadans i turistes que «en menys d’una setmana han donat mostres exemplars de civisme, demostrant la importància de la col·laboració ciutadana en el desenvolupament de la labor policial».

Figueres explica que estos fets «no solen ser habituals, ja que trobar-se una cartera amb diners és molt temptador i no tots les retornen». Per a l’intendent cap, que en un període relativament tan curt de temps s’hagen donat tres casos similars és «inusitat». En eixe sentit, «és de valorar que en un municipi com el nostre, que a l’estiu s’ompli de gent, hi hagen comportaments d’este calibre, que ens servixen per a seguir oferint el nostre servici d’objectes perduts».